Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Манчестер Сити (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Ньюкасл
|23:00
|Манчестер
Сити
|Манчестер
Сити
|03.02.19
|Арсенал
|Сыгранные
|Хаддерсфилд
|0 - 320.01.19
|Манчестер
Сити
|Манчестер
Сити
|3 - 014.01.19
|Вулверхэмптон
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Фернандиньо: когда я перешел в "Манчестер Сити", на бразильцев смотрели настороженно
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо считает, что своей игрой изменил отношение к бразильцам в чемпионате Англии.
Он перешел в "Сити" из "Шахтера" в 2013 году за 40 миллионов евро.
"Я считаю, что величайшее наследие, которое я оставлю – это двери, которые снова открыты для бразильских игроков. Когда я только приехал сюда, на нас смотрели настороженно, даже негативно. Теперь же у нас в "Сити" только есть четыре бразильца высокого уровня. Я горжусь этим. Меня всегда уважали и партнеры, и фанаты. Чувствую из огромную любовь", – цитирует Globo Фернандиньо.
"Спорт-Экспресс"
Он перешел в "Сити" из "Шахтера" в 2013 году за 40 миллионов евро.
"Я считаю, что величайшее наследие, которое я оставлю – это двери, которые снова открыты для бразильских игроков. Когда я только приехал сюда, на нас смотрели настороженно, даже негативно. Теперь же у нас в "Сити" только есть четыре бразильца высокого уровня. Я горжусь этим. Меня всегда уважали и партнеры, и фанаты. Чувствую из огромную любовь", – цитирует Globo Фернандиньо.
"Спорт-Экспресс"
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