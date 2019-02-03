Фернандиньо: когда я перешел в "Манчестер Сити", на бразильцев смотрели настороженно

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо считает, что своей игрой изменил отношение к бразильцам в чемпионате Англии.Он перешел в "Сити" из "Шахтера" в 2013 году за 40 миллионов евро."Я считаю, что величайшее наследие, которое я оставлю – это двери, которые снова открыты для бразильских игроков. Когда я только приехал сюда, на нас смотрели настороженно, даже негативно. Теперь же у нас в "Сити" только есть четыре бразильца высокого уровня. Я горжусь этим. Меня всегда уважали и партнеры, и фанаты. Чувствую из огромную любовь", – цитирует Globo Фернандиньо.