Манчестер Сити (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Ньюкасл23:00Манчестер
Сити
Манчестер
Сити		03.02.19Арсенал
Сыгранные
Хаддерсфилд0 - 320.01.19Манчестер
Сити
Манчестер
Сити		3 - 014.01.19Вулверхэмптон

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Фернандиньо: когда я перешел в "Манчестер Сити", на бразильцев смотрели настороженно

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо считает, что своей игрой изменил отношение к бразильцам в чемпионате Англии.

Он перешел в "Сити" из "Шахтера" в 2013 году за 40 миллионов евро.

"Я считаю, что величайшее наследие, которое я оставлю – это двери, которые снова открыты для бразильских игроков. Когда я только приехал сюда, на нас смотрели настороженно, даже негативно. Теперь же у нас в "Сити" только есть четыре бразильца высокого уровня. Я горжусь этим. Меня всегда уважали и партнеры, и фанаты. Чувствую из огромную любовь", – цитирует Globo Фернандиньо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фернандиньо АПЛ Манчестер Сити
Сегодня, 16:04
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:11)
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Лучший бразилец в истории Шахтера


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Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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