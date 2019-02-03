Surgery = success. Big thank you to all the doctors and physios who worked so hard to get me ready for surgery and through it with such ease ?? pic.twitter.com/Jl8oNUptCB — H?ctor Beller?n (@HectorBellerin) January 31, 2019

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин успешно перенес операцию на колене."Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые так кропотливо работали над тем, чтобы подготовить меня к операции и чтобы я перенес ее так легко", – написал испанец в твиттере.Напомним, 23-летний футболист получил повреждение в матче с "Челси" 19 января. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Его возвращение в строй ожидается через 6-9 месяцев.