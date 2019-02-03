Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Арсенал (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Манчестер
Сити
|19:3003.02.19
|Арсенал
|Хаддерсфилд
|09.02.19
|Арсенал
|Сыгранные
|Арсенал
|2 - 129.01.19
|Кардифф
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
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Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин успешно перенес операцию на колене.
"Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые так кропотливо работали над тем, чтобы подготовить меня к операции и чтобы я перенес ее так легко", – написал испанец в твиттере.
Напомним, 23-летний футболист получил повреждение в матче с "Челси" 19 января. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Его возвращение в строй ожидается через 6-9 месяцев.
"Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые так кропотливо работали над тем, чтобы подготовить меня к операции и чтобы я перенес ее так легко", – написал испанец в твиттере.
Surgery = success. Big thank you to all the doctors and physios who worked so hard to get me ready for surgery and through it with such ease ?? pic.twitter.com/Jl8oNUptCB— H?ctor Beller?n (@HectorBellerin) January 31, 2019
Напомним, 23-летний футболист получил повреждение в матче с "Челси" 19 января. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Его возвращение в строй ожидается через 6-9 месяцев.
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