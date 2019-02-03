Арсенал (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Манчестер
Сити		19:3003.02.19Арсенал
Хаддерсфилд09.02.19Арсенал
Сыгранные
Арсенал2 - 129.01.19Кардифф
Арсенал2 - 019.01.19Челси

Новости партнеров

Эктор Бельерин успешно перенес операцию на колене

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин успешно перенес операцию на колене.

"Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые так кропотливо работали над тем, чтобы подготовить меня к операции и чтобы я перенес ее так легко", – написал испанец в твиттере.



Напомним, 23-летний футболист получил повреждение в матче с "Челси" 19 января. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Его возвращение в строй ожидается через 6-9 месяцев.
Теги: АПЛ Арсенал Бельерин
Сегодня, 11:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.