Финишная прямая АПЛ. Кто получит титул и место в Лиге чемпионов?

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Финишная прямая АПЛ. Кто получит титул и место в Лиге чемпионов?
В среду "Манчестер Сити" потерпел грандиозное фиаско. Но времени переживать нет. Уже в субботу команде Гвардиолы крайне необходимо брать реванш у "Тоттенхэма". На кону - титул чемпиона Англии. Rusfootball.info разбирает календарь оставшихся туров и подводные камни команд-претендентов.
Фото: ghanasoccernet.com
“Ливерпуль”
У банды Клоппа календарь последних 4х туров вроде бы, не предвещает беды. Мерсисайдцам осталось сыграть с давно ударившимся лицом об дно “Хаддерсфилдом”, застрявшим в болоте таблицы “Ньюкаслом”, еще одним аутсайдером – “Кардиффом”, и потерявшим всякую турнирную мотивацию “Вулверхэмптоном”.
Вот только двое из соперников – особи довольно опасные. Валийцы еще не потеряли надежду на спасение от вылета. Поэтому будут вспахивать газон до последнего шипа на бутсах. Ну а хобби “волков” в этом сезоне – путать карты “большой шестерке”. То и дело, отбирая очки на ровном месте. Что интересно, единственный клуб, который пока что избежал карающей длани “Вулверхэмптона” – “Ливерпуль”.
Но даже стопроцентный результат в оставшихся играх не гарантирует долгожданный титул. Ибо преследователь отстает всего на два очка, имея матч в запасе…
“Манчестер Сити”
В данный момент, судьба титула полностью в руках “горожан”. Выигрывай оставшиеся матчи – и будет тебе счастье. Вот только сделать это будет несколько сложнее, чем “Ливерпулю”. На повестке, продолжение остросюжетного блокбастера “VAR – значит Вендетта”. В котором “Тоттенхэм” будет отчаянно пытаться забить пятой точкой Льорренте, а “Манчестер Сити” – свершить праведную месть. И таки свершит, ибо проиграть еще и чемпионство в лиге – непозволительная роскошь для клуба такого масштаба.
В случае успешного исхода предстоящего тура все равно придется ехать на “Олд Траффорд” на следующей неделе. В стане соседей Гвардиолы наконец опустели больничные койки. Так что “Манчестер Юнайтед” готов дать бой в принципиальнешем дерби. Именно этот матч станет для “горожан” Рубиконом на пути к титулу. Предположить, что команда потеряет очки в оставшихся трех турах с “Лестером”, “Бернли” и “Брайтоном”, было бы слишком смело. А вот умение Сульшера сыграть от соперника, к тому же имея не менее мастеровитых исполнителей, чем у “Тоттенхэма”, способно в одночасье усугубить турнирное положение “Манчестер Сити”.
Прогноз
“Мерсисайдцы” без очковых потерь пройдут оставшуюся дистанцию. “Манчестер Сити” наберет 13 очков в 5 матчах, сыграв в ничью в дерби с соседями. И титул, в конце концов, уедет в Ливерпуль.
Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы
Четыре претендента – три путевки. Напоминает игру в детском саду “Стульчики”. Когда детишки бегают под музыку вокруг стульев, которых на один меньше, чем участников. Кто не успеет занять три оставшихся – будет увольнять тренера.
“Тоттенхэм”
Почеттино вошел в историю своего клуба, героически протиснувшись в полуфинал текущей Лиги чемпионов. Поэтому, за свое место в команде аргентинец может не беспокоиться. Если только не захочет принять предложение другого клуба. Но есть ощущение, что Маурисио и “шпоры” это уже некая футбольная константа. И, тем не менее, вероятность остаться без еврокубков – вполне ощутимая перспектива.
Впереди у “Тоттенхэма” игра с разъяренной ордой Гвариолы. А так же двухматчевое противостояние с “Аяксом”, который вытянет все жилы и вытрепет нервы похлеще американского филолога на пешеходном переходе. Отчего, с виду безобидные соперники по турнирной таблице, могут внезапно откатить лондонцев на почетное 6 место. Так что, даже повторение успеха этой недели, еще ничего не гарантирует команде.
“Арсенал”
По традиции, никто не имеет права претендовать на 4 строчку лондонцев, которую они давненько не занимали. И даже календарь вполне располагает к спокойной работе, и благополучному приземлению в зоне Лиги чемпионов. Разве что, все тот же “Вулверхэмптон” может опять попытаться вставить палки в колеса. Есть еще Лига Европы, способная оттянуть сил и внимания “канониров”. Но победа в этом турнире, такая же своеобразная традиция для Эмери. Интересный финиш сезона “Арсенала” во многом состоит из следования этим традициям.
В случае выполнения указанных условий, сезон для команды можно считать вполне успешным. Лондонцы выдали неплохую серию из 6 матчей без поражений, в ней же заработав 4 очка в двух играх с прямыми конкурентами. Списав поражение от “Эвертона” на досадное недоразумение, можно смело предположить, что свое место в Лиге чемпионов Эмери заберет.
“Челси”
Саррибол в Англии функционирует лишь эпизодически. И за прошедшие 34 матча команда демонстрировала вполне себе “пенсионерскую” турнирную аритмию. Поэтому, делать прогнозы на “Челси”, в их нынешнем состоянии, крайне рискованно.
Если посмотреть календарь, то можно смело сказать, что путевка в еврокубки для “Челси” будет разыграна 27 апреля в матче с “Манчестер Юнайтед”. И в последнем туре, в гостях у “Лестера”. При этом в календаре имеется вполне себе крепкий “Уотфорд”. Умножаем все это безобразие на полуфинал Лиги Европы, с учетом того, что не в интересах Сарри расставлять приоритеты по турнирам. И получаем самого неоднозначного претендента на еврокубковые места в таблице.
“Манчестер Юнайтед”
Юношеская удаль с команды Сульшера благополучно слетела, и теперь для норвежца и Погба Освобожденного наступают туманные английские будни. Команде предстоят два определяющих матча в чемпионате. Необходимо, как минимум, не проиграть в манчестерском дерби, и обязательно обыгрывать “Челси”. Ну и в ближайшем туре сладить с “Эвертоном” в гостях.
И тогда, два оставшихся матча с глубокими аутсайдерами, станут приятными солнечными уикендами, будто на пикнике в парке бросаешь фрисби с детьми. “Юнайтед” не обременен еврокубковыми баталиями. Да и все лучшие кадры вновь в строю. Самое время показать, что зимний марафон не был импульсивным явлением.
Прогноз:
“Тоттенхэм” потеряет очки с “Манчестер Сити” и пропустит вперед “Арсенал”. Который, в свою очередь, наберет максимум баллов в оставшихся играх, и заодно приберет к рукам кубок им. Унаи Эмери. “Манчестер Юнайтед” благополучно осядет в Лиге Европы. А вот останется ли на следующий сезон у руля “Челси” Маурицио Сарри – большой вопрос. Но, вспомните первый сезон Гвардиолы в Манчестере…
Петр Газин, Rusfootball.info
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