Финишная прямая АПЛ. Кто получит титул и место в Лиге чемпионов?

В среду "Манчестер Сити" потерпел грандиозное фиаско. Но времени переживать нет. Уже в субботу команде Гвардиолы крайне необходимо брать реванш у "Тоттенхэма". На кону - титул чемпиона Англии. Rusfootball.info разбирает календарь оставшихся туров и подводные камни команд-претендентов. Фото: ghanasoccernet.com

Команд, ведущих борьбу за чемпионство, осталось всего две. Первое место разыгрывают между собой “Ливерпуль” и Манчестер Сити”. У остальных нет даже математических шансов на титул.У банды Клоппа календарь последних 4х туров вроде бы, не предвещает беды. Мерсисайдцам осталось сыграть с давно ударившимся лицом об дно “Хаддерсфилдом”, застрявшим в болоте таблицы “Ньюкаслом”, еще одним аутсайдером – “Кардиффом”, и потерявшим всякую турнирную мотивацию “Вулверхэмптоном”.Вот только двое из соперников – особи довольно опасные. Валийцы еще не потеряли надежду на спасение от вылета. Поэтому будут вспахивать газон до последнего шипа на бутсах. Ну а хобби “волков” в этом сезоне – путать карты “большой шестерке”. То и дело, отбирая очки на ровном месте. Что интересно, единственный клуб, который пока что избежал карающей длани “Вулверхэмптона” – “Ливерпуль”.Но даже стопроцентный результат в оставшихся играх не гарантирует долгожданный титул. Ибо преследователь отстает всего на два очка, имея матч в запасе…В данный момент, судьба титула полностью в руках “горожан”. Выигрывай оставшиеся матчи – и будет тебе счастье. Вот только сделать это будет несколько сложнее, чем “Ливерпулю”. На повестке, продолжение остросюжетного блокбастера “VAR – значит Вендетта”. В котором “Тоттенхэм” будет отчаянно пытаться забить пятой точкой Льорренте, а “Манчестер Сити” – свершить праведную месть. И таки свершит, ибо проиграть еще и чемпионство в лиге – непозволительная роскошь для клуба такого масштаба.В случае успешного исхода предстоящего тура все равно придется ехать на “Олд Траффорд” на следующей неделе. В стане соседей Гвардиолы наконец опустели больничные койки. Так что “Манчестер Юнайтед” готов дать бой в принципиальнешем дерби. Именно этот матч станет для “горожан” Рубиконом на пути к титулу. Предположить, что команда потеряет очки в оставшихся трех турах с “Лестером”, “Бернли” и “Брайтоном”, было бы слишком смело. А вот умение Сульшера сыграть от соперника, к тому же имея не менее мастеровитых исполнителей, чем у “Тоттенхэма”, способно в одночасье усугубить турнирное положение “Манчестер Сити”.“Мерсисайдцы” без очковых потерь пройдут оставшуюся дистанцию. “Манчестер Сити” наберет 13 очков в 5 матчах, сыграв в ничью в дерби с соседями. И титул, в конце концов, уедет в Ливерпуль.Четыре претендента – три путевки. Напоминает игру в детском саду “Стульчики”. Когда детишки бегают под музыку вокруг стульев, которых на один меньше, чем участников. Кто не успеет занять три оставшихся – будет увольнять тренера.Почеттино вошел в историю своего клуба, героически протиснувшись в полуфинал текущей Лиги чемпионов. Поэтому, за свое место в команде аргентинец может не беспокоиться. Если только не захочет принять предложение другого клуба. Но есть ощущение, что Маурисио и “шпоры” это уже некая футбольная константа. И, тем не менее, вероятность остаться без еврокубков – вполне ощутимая перспектива.Впереди у “Тоттенхэма” игра с разъяренной ордой Гвариолы. А так же двухматчевое противостояние с “Аяксом”, который вытянет все жилы и вытрепет нервы похлеще американского филолога на пешеходном переходе. Отчего, с виду безобидные соперники по турнирной таблице, могут внезапно откатить лондонцев на почетное 6 место. Так что, даже повторение успеха этой недели, еще ничего не гарантирует команде.По традиции, никто не имеет права претендовать на 4 строчку лондонцев, которую они давненько не занимали. И даже календарь вполне располагает к спокойной работе, и благополучному приземлению в зоне Лиги чемпионов. Разве что, все тот же “Вулверхэмптон” может опять попытаться вставить палки в колеса. Есть еще Лига Европы, способная оттянуть сил и внимания “канониров”. Но победа в этом турнире, такая же своеобразная традиция для Эмери. Интересный финиш сезона “Арсенала” во многом состоит из следования этим традициям.В случае выполнения указанных условий, сезон для команды можно считать вполне успешным. Лондонцы выдали неплохую серию из 6 матчей без поражений, в ней же заработав 4 очка в двух играх с прямыми конкурентами. Списав поражение от “Эвертона” на досадное недоразумение, можно смело предположить, что свое место в Лиге чемпионов Эмери заберет.Саррибол в Англии функционирует лишь эпизодически. И за прошедшие 34 матча команда демонстрировала вполне себе “пенсионерскую” турнирную аритмию. Поэтому, делать прогнозы на “Челси”, в их нынешнем состоянии, крайне рискованно.Если посмотреть календарь, то можно смело сказать, что путевка в еврокубки для “Челси” будет разыграна 27 апреля в матче с “Манчестер Юнайтед”. И в последнем туре, в гостях у “Лестера”. При этом в календаре имеется вполне себе крепкий “Уотфорд”. Умножаем все это безобразие на полуфинал Лиги Европы, с учетом того, что не в интересах Сарри расставлять приоритеты по турнирам. И получаем самого неоднозначного претендента на еврокубковые места в таблице.Юношеская удаль с команды Сульшера благополучно слетела, и теперь для норвежца и Погба Освобожденного наступают туманные английские будни. Команде предстоят два определяющих матча в чемпионате. Необходимо, как минимум, не проиграть в манчестерском дерби, и обязательно обыгрывать “Челси”. Ну и в ближайшем туре сладить с “Эвертоном” в гостях.И тогда, два оставшихся матча с глубокими аутсайдерами, станут приятными солнечными уикендами, будто на пикнике в парке бросаешь фрисби с детьми. “Юнайтед” не обременен еврокубковыми баталиями. Да и все лучшие кадры вновь в строю. Самое время показать, что зимний марафон не был импульсивным явлением.“Тоттенхэм” потеряет очки с “Манчестер Сити” и пропустит вперед “Арсенал”. Который, в свою очередь, наберет максимум баллов в оставшихся играх, и заодно приберет к рукам кубок им. Унаи Эмери. “Манчестер Юнайтед” благополучно осядет в Лиге Европы. А вот останется ли на следующий сезон у руля “Челси” Маурицио Сарри – большой вопрос. Но, вспомните первый сезон Гвардиолы в Манчестере…