Финишная прямая АПЛ. Кто получит титул и место в Лиге чемпионов?

Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
Сезон | Таблица | Календарь

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Финишная прямая АПЛ. Кто получит титул и место в Лиге чемпионов?

В среду "Манчестер Сити" потерпел грандиозное фиаско. Но времени переживать нет. Уже в субботу команде Гвардиолы крайне необходимо брать реванш у "Тоттенхэма". На кону - титул чемпиона Англии. Rusfootball.info разбирает календарь оставшихся туров и подводные камни команд-претендентов.

Фото: ghanasoccernet.com
Команд, ведущих борьбу за чемпионство, осталось всего две. Первое место разыгрывают между собой “Ливерпуль” и Манчестер Сити”. У остальных нет даже математических шансов на титул.

“Ливерпуль”

У банды Клоппа календарь последних 4х туров вроде бы, не предвещает беды. Мерсисайдцам осталось сыграть с давно ударившимся лицом об дно “Хаддерсфилдом”, застрявшим в болоте таблицы “Ньюкаслом”, еще одним аутсайдером – “Кардиффом”, и потерявшим всякую турнирную мотивацию “Вулверхэмптоном”.

Финишная прямая АПЛ. Кто получит титул и место в Лиге чемпионов?


Вот только двое из соперников – особи довольно опасные. Валийцы еще не потеряли надежду на спасение от вылета. Поэтому будут вспахивать газон до последнего шипа на бутсах. Ну а хобби “волков” в этом сезоне – путать карты “большой шестерке”. То и дело, отбирая очки на ровном месте. Что интересно, единственный клуб, который пока что избежал карающей длани “Вулверхэмптона” – “Ливерпуль”.

Но даже стопроцентный результат в оставшихся играх не гарантирует долгожданный титул. Ибо преследователь отстает всего на два очка, имея матч в запасе…

“Манчестер Сити”

В данный момент, судьба титула полностью в руках “горожан”. Выигрывай оставшиеся матчи – и будет тебе счастье. Вот только сделать это будет несколько сложнее, чем “Ливерпулю”. На повестке, продолжение остросюжетного блокбастера “VAR – значит Вендетта”. В котором “Тоттенхэм” будет отчаянно пытаться забить пятой точкой Льорренте, а “Манчестер Сити” – свершить праведную месть. И таки свершит, ибо проиграть еще и чемпионство в лиге – непозволительная роскошь для клуба такого масштаба.

В случае успешного исхода предстоящего тура все равно придется ехать на “Олд Траффорд” на следующей неделе. В стане соседей Гвардиолы наконец опустели больничные койки. Так что “Манчестер Юнайтед” готов дать бой в принципиальнешем дерби. Именно этот матч станет для “горожан” Рубиконом на пути к титулу. Предположить, что команда потеряет очки в оставшихся трех турах с “Лестером”, “Бернли” и “Брайтоном”, было бы слишком смело. А вот умение Сульшера сыграть от соперника, к тому же имея не менее мастеровитых исполнителей, чем у “Тоттенхэма”, способно в одночасье усугубить турнирное положение “Манчестер Сити”.



Прогноз

“Мерсисайдцы” без очковых потерь пройдут оставшуюся дистанцию. “Манчестер Сити” наберет 13 очков в 5 матчах, сыграв в ничью в дерби с соседями. И титул, в конце концов, уедет в Ливерпуль.

Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы

Четыре претендента – три путевки. Напоминает игру в детском саду “Стульчики”. Когда детишки бегают под музыку вокруг стульев, которых на один меньше, чем участников. Кто не успеет занять три оставшихся – будет увольнять тренера.

“Тоттенхэм”

Почеттино вошел в историю своего клуба, героически протиснувшись в полуфинал текущей Лиги чемпионов. Поэтому, за свое место в команде аргентинец может не беспокоиться. Если только не захочет принять предложение другого клуба. Но есть ощущение, что Маурисио и “шпоры” это уже некая футбольная константа. И, тем не менее, вероятность остаться без еврокубков – вполне ощутимая перспектива.

Впереди у “Тоттенхэма” игра с разъяренной ордой Гвариолы. А так же двухматчевое противостояние с “Аяксом”, который вытянет все жилы и вытрепет нервы похлеще американского филолога на пешеходном переходе. Отчего, с виду безобидные соперники по турнирной таблице, могут внезапно откатить лондонцев на почетное 6 место. Так что, даже повторение успеха этой недели, еще ничего не гарантирует команде.



“Арсенал”

По традиции, никто не имеет права претендовать на 4 строчку лондонцев, которую они давненько не занимали. И даже календарь вполне располагает к спокойной работе, и благополучному приземлению в зоне Лиги чемпионов. Разве что, все тот же “Вулверхэмптон” может опять попытаться вставить палки в колеса. Есть еще Лига Европы, способная оттянуть сил и внимания “канониров”. Но победа в этом турнире, такая же своеобразная традиция для Эмери. Интересный финиш сезона “Арсенала” во многом состоит из следования этим традициям.

В случае выполнения указанных условий, сезон для команды можно считать вполне успешным. Лондонцы выдали неплохую серию из 6 матчей без поражений, в ней же заработав 4 очка в двух играх с прямыми конкурентами. Списав поражение от “Эвертона” на досадное недоразумение, можно смело предположить, что свое место в Лиге чемпионов Эмери заберет.



“Челси”

Саррибол в Англии функционирует лишь эпизодически. И за прошедшие 34 матча команда демонстрировала вполне себе “пенсионерскую” турнирную аритмию. Поэтому, делать прогнозы на “Челси”, в их нынешнем состоянии, крайне рискованно.

Если посмотреть календарь, то можно смело сказать, что путевка в еврокубки для “Челси” будет разыграна 27 апреля в матче с “Манчестер Юнайтед”. И в последнем туре, в гостях у “Лестера”. При этом в календаре имеется вполне себе крепкий “Уотфорд”. Умножаем все это безобразие на полуфинал Лиги Европы, с учетом того, что не в интересах Сарри расставлять приоритеты по турнирам. И получаем самого неоднозначного претендента на еврокубковые места в таблице.



“Манчестер Юнайтед”
Юношеская удаль с команды Сульшера благополучно слетела, и теперь для норвежца и Погба Освобожденного наступают туманные английские будни. Команде предстоят два определяющих матча в чемпионате. Необходимо, как минимум, не проиграть в манчестерском дерби, и обязательно обыгрывать “Челси”. Ну и в ближайшем туре сладить с “Эвертоном” в гостях.

И тогда, два оставшихся матча с глубокими аутсайдерами, станут приятными солнечными уикендами, будто на пикнике в парке бросаешь фрисби с детьми. “Юнайтед” не обременен еврокубковыми баталиями. Да и все лучшие кадры вновь в строю. Самое время показать, что зимний марафон не был импульсивным явлением.



Прогноз:

“Тоттенхэм” потеряет очки с “Манчестер Сити” и пропустит вперед “Арсенал”. Который, в свою очередь, наберет максимум баллов в оставшихся играх, и заодно приберет к рукам кубок им. Унаи Эмери. “Манчестер Юнайтед” благополучно осядет в Лиге Европы. А вот останется ли на следующий сезон у руля “Челси” Маурицио Сарри – большой вопрос. Но, вспомните первый сезон Гвардиолы в Манчестере…

Петр Газин, Rusfootball.info
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм Манчестер Сити Клопп Гвардиола
Сегодня, 20:13
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