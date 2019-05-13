Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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«Ливерпуль» заслужил чемпионство. Но им не повезло соперничать с таким «Сити»
Команда Клоппа набрала столько очков, сколько в прежние сезоны вполне хватило бы для «золота». Но при инфернальном Манчестере этого оказалось недостаточно. Главные факты o неудаче «Ливерпуля», который не смог сделать невозможное и вновь остался вторым
Ну куда больше?
«Ливерпулю» заработанных 97 очков хватило бы для чемпионства в 25 из 26 предыдущих сезонов АПЛ. Но только не в 2019-м. «Красные» даже побили рекорд: предыдущее максимальное число очков для нечемпиона в АПЛ было 89 баллов. Клопп и его банда перебили этот показатель сразу на восемь единиц (и теперь это – рекорд для топ-лиг, не только для Англии).
Ещё «Ливерпуль» превзошел клубный рекорд по очкам в премьер-лиге (было 88 в сезоне 2008/09) и по количеству побед (26 в сезоне-2013/14). Понимаете, насколько высоко прыгнул с командой немецкий наставник?
А ещё впервые в истории высших английских дивизионов сразу две команды набили 95+ очков.
В Англии было ещё что-нибудь интересное?
Долгие годы фанаты АПЛ надсмехались над другими лигами, потому что якобы только у них была плотность в таблице и борьба в каждом матче. Стоило приехать мировым тренерам, как ситуация изменилась: отрыв «Ливерпуля» от третьего «Челси» составляет 23 очка. Если что, разница между 7-й строчки и последней 20-й – всего 21 балл.
Больше своей плотностью адептам АПЛ хвастаться не получится. Весь мир следил именно за чемпионской гонкой. В английском чемпионате обозначились жесткие лидеры, как те же самые «Барселона» и «Реал» или «Бавария».
Кого теперь напугаешь дождливым вечером в «Стоке»? Тем более, что «Сток Сити» больше не выступает в АПЛ.
«Сити» - это кошмар
Они заработали 198 очков за два сезона (новый рекорд), впервые за десять лет в английском чемпионате защитили титул (до этого два раза подряд побеждал «МЮ» при Фергюсоне в конце нулевых), а дома набрали 54 очка из 57 возможных (только поражение от «Кристал Пэлас» не позволило пройти дистанцию идеально).
Или кошмар это Гвардиола?
Он проворачивает такие вещи не первый раз. В сезоне-2009/10 «Реал Мадрид» с Мануэлем Пеллегрини набрал сумасшедшие 96 очков (это был нечемпионский рекорд, который побил «Ливерпуль»), но на пути к золотым медалям оказалась «Барселона» во главе с Гвардиолой. Они набрали 99. «Реал» остался вторым.
В Германии «Боруссия» с Тухелем выдала очень мощный сезон в 2015/16. Дортмунд завоевал 78 баллов. Столько не набивали чемпионы в подавляющем большинстве розыгрышей бундеслиги. Угадайте, что случилось.
Да, Гвардиола и его «Бавария».
Во всём виноват январь
В 2019 «Ливерпуль» вкатился с преимуществом перед Манчестером в 7 очков. Тогда казалось, что разбазарить такое преимущество не получится, но скаузеры умудрились. Кошмарной получилась зимы.
3-го января «Ливерпуль» проиграл в гостях «Сити» и отрыв сократился до 4-х баллов. На границе января и февраля «красные» дважды сыграли вничью – с «Лестером» и «Вест Хэмом». А потом были ещё две ничьи – с «МЮ» и «Эвертоном».
Эти потери и определили победителя этого безумного сезона. Ведь в то же самое время «Сити» рвал своих оппонентов. В 2019 он победил во всех матчах премьер-лиги, кроме одного – уступил «Ньюкаслу» Бенитеса.
Главные неудачники лиги?
За последние 10 сезонов в Англии «Ливерпуль» – единственная команда, которая была на первой строчке в Рождество, но в итоге упускала титул. Причём случилось это уже в третий раз. Картинка ниже – настоящая боль для всех, кто притапливает за «красных»
В 2008/09 году «Ливерпуль» с Бенитесом вышел на самый пик. Ни одного домашнего поражения, всего два за сезон, лучшее нападение в лиге, солидное преимущество перед «МЮ» к новому году.
Но потом начались проблемы. Особенно тяжело «Ливерпулю» было играть против глухо обороняющихся команд. Опять проваленная зима - 2 победы в 7 матчах. В конце концов зашатался и вышедший в лидеры «МЮ» уже на финише сезона, но манкунианцы были немного удачливее – и «Ливерпуль» остался без «золота».
Ещё был 2013/14, когда все уже жили с уверенностью, что «Ливерпуль» наконец-то будет на вершине АПЛ. Тогда настоящую магию творил Суарес. Под руководством Роджерса нападающий проводил лучший сезон в карьере.
Но потом было то самое падение Джеррарда. Самым преданным болельщикам «Ливерпуля» оно наверняка всё ещё вспоминается в кошмарах.
И сумасшедший камбэк от «Кристал Пэлас» - легендарная драма
Что самое радостное – нас ждёт следующий сезон
У «Ливерпуля» ещё есть возможность сгладить сезон – впереди финал Лиги Чемпионов с «Тоттенхэмом», который «красные» легко опередили в чемпионате. Конечно, матчи на вылет всегда немного другая история, но фаворитом остаётся именно команда Клоппа.
А следующий раунд блестящего соревнования Клопп-Гвардиола начнётся уже летом. И легендам придётся постараться – перебить рекорды закончившегося сезона будет очень непросто.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images
Ну куда больше?
«Ливерпулю» заработанных 97 очков хватило бы для чемпионства в 25 из 26 предыдущих сезонов АПЛ. Но только не в 2019-м. «Красные» даже побили рекорд: предыдущее максимальное число очков для нечемпиона в АПЛ было 89 баллов. Клопп и его банда перебили этот показатель сразу на восемь единиц (и теперь это – рекорд для топ-лиг, не только для Англии).
Ещё «Ливерпуль» превзошел клубный рекорд по очкам в премьер-лиге (было 88 в сезоне 2008/09) и по количеству побед (26 в сезоне-2013/14). Понимаете, насколько высоко прыгнул с командой немецкий наставник?
А ещё впервые в истории высших английских дивизионов сразу две команды набили 95+ очков.
В Англии было ещё что-нибудь интересное?
Долгие годы фанаты АПЛ надсмехались над другими лигами, потому что якобы только у них была плотность в таблице и борьба в каждом матче. Стоило приехать мировым тренерам, как ситуация изменилась: отрыв «Ливерпуля» от третьего «Челси» составляет 23 очка. Если что, разница между 7-й строчки и последней 20-й – всего 21 балл.
Больше своей плотностью адептам АПЛ хвастаться не получится. Весь мир следил именно за чемпионской гонкой. В английском чемпионате обозначились жесткие лидеры, как те же самые «Барселона» и «Реал» или «Бавария».
Кого теперь напугаешь дождливым вечером в «Стоке»? Тем более, что «Сток Сити» больше не выступает в АПЛ.
«Сити» - это кошмар
Они заработали 198 очков за два сезона (новый рекорд), впервые за десять лет в английском чемпионате защитили титул (до этого два раза подряд побеждал «МЮ» при Фергюсоне в конце нулевых), а дома набрали 54 очка из 57 возможных (только поражение от «Кристал Пэлас» не позволило пройти дистанцию идеально).
Или кошмар это Гвардиола?
Он проворачивает такие вещи не первый раз. В сезоне-2009/10 «Реал Мадрид» с Мануэлем Пеллегрини набрал сумасшедшие 96 очков (это был нечемпионский рекорд, который побил «Ливерпуль»), но на пути к золотым медалям оказалась «Барселона» во главе с Гвардиолой. Они набрали 99. «Реал» остался вторым.
В Германии «Боруссия» с Тухелем выдала очень мощный сезон в 2015/16. Дортмунд завоевал 78 баллов. Столько не набивали чемпионы в подавляющем большинстве розыгрышей бундеслиги. Угадайте, что случилось.
Да, Гвардиола и его «Бавария».
Во всём виноват январь
В 2019 «Ливерпуль» вкатился с преимуществом перед Манчестером в 7 очков. Тогда казалось, что разбазарить такое преимущество не получится, но скаузеры умудрились. Кошмарной получилась зимы.
3-го января «Ливерпуль» проиграл в гостях «Сити» и отрыв сократился до 4-х баллов. На границе января и февраля «красные» дважды сыграли вничью – с «Лестером» и «Вест Хэмом». А потом были ещё две ничьи – с «МЮ» и «Эвертоном».
Эти потери и определили победителя этого безумного сезона. Ведь в то же самое время «Сити» рвал своих оппонентов. В 2019 он победил во всех матчах премьер-лиги, кроме одного – уступил «Ньюкаслу» Бенитеса.
Главные неудачники лиги?
За последние 10 сезонов в Англии «Ливерпуль» – единственная команда, которая была на первой строчке в Рождество, но в итоге упускала титул. Причём случилось это уже в третий раз. Картинка ниже – настоящая боль для всех, кто притапливает за «красных»
В 2008/09 году «Ливерпуль» с Бенитесом вышел на самый пик. Ни одного домашнего поражения, всего два за сезон, лучшее нападение в лиге, солидное преимущество перед «МЮ» к новому году.
Но потом начались проблемы. Особенно тяжело «Ливерпулю» было играть против глухо обороняющихся команд. Опять проваленная зима - 2 победы в 7 матчах. В конце концов зашатался и вышедший в лидеры «МЮ» уже на финише сезона, но манкунианцы были немного удачливее – и «Ливерпуль» остался без «золота».
Ещё был 2013/14, когда все уже жили с уверенностью, что «Ливерпуль» наконец-то будет на вершине АПЛ. Тогда настоящую магию творил Суарес. Под руководством Роджерса нападающий проводил лучший сезон в карьере.
Но потом было то самое падение Джеррарда. Самым преданным болельщикам «Ливерпуля» оно наверняка всё ещё вспоминается в кошмарах.
И сумасшедший камбэк от «Кристал Пэлас» - легендарная драма
Что самое радостное – нас ждёт следующий сезон
У «Ливерпуля» ещё есть возможность сгладить сезон – впереди финал Лиги Чемпионов с «Тоттенхэмом», который «красные» легко опередили в чемпионате. Конечно, матчи на вылет всегда немного другая история, но фаворитом остаётся именно команда Клоппа.
А следующий раунд блестящего соревнования Клопп-Гвардиола начнётся уже летом. И легендам придётся постараться – перебить рекорды закончившегося сезона будет очень непросто.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images
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