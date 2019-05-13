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# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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«Ливерпуль» заслужил чемпионство. Но им не повезло соперничать с таким «Сити»

Команда Клоппа набрала столько очков, сколько в прежние сезоны вполне хватило бы для «золота». Но при инфернальном Манчестере этого оказалось недостаточно. Главные факты o неудаче «Ливерпуля», который не смог сделать невозможное и вновь остался вторым

«Ливерпуль» заслужил чемпионство. Но им не повезло соперничать с таким «Сити»

Ну куда больше?

«Ливерпулю» заработанных 97 очков хватило бы для чемпионства в 25 из 26 предыдущих сезонов АПЛ. Но только не в 2019-м. «Красные» даже побили рекорд: предыдущее максимальное число очков для нечемпиона в АПЛ было 89 баллов. Клопп и его банда перебили этот показатель сразу на восемь единиц (и теперь это – рекорд для топ-лиг, не только для Англии).

Ещё «Ливерпуль» превзошел клубный рекорд по очкам в премьер-лиге (было 88 в сезоне 2008/09) и по количеству побед (26 в сезоне-2013/14). Понимаете, насколько высоко прыгнул с командой немецкий наставник?

А ещё впервые в истории высших английских дивизионов сразу две команды набили 95+ очков.

В Англии было ещё что-нибудь интересное?

Долгие годы фанаты АПЛ надсмехались над другими лигами, потому что якобы только у них была плотность в таблице и борьба в каждом матче. Стоило приехать мировым тренерам, как ситуация изменилась: отрыв «Ливерпуля» от третьего «Челси» составляет 23 очка. Если что, разница между 7-й строчки и последней 20-й – всего 21 балл.

Больше своей плотностью адептам АПЛ хвастаться не получится. Весь мир следил именно за чемпионской гонкой. В английском чемпионате обозначились жесткие лидеры, как те же самые «Барселона» и «Реал» или «Бавария».

Кого теперь напугаешь дождливым вечером в «Стоке»? Тем более, что «Сток Сити» больше не выступает в АПЛ.

«Сити» - это кошмар

Они заработали 198 очков за два сезона (новый рекорд), впервые за десять лет в английском чемпионате защитили титул (до этого два раза подряд побеждал «МЮ» при Фергюсоне в конце нулевых), а дома набрали 54 очка из 57 возможных (только поражение от «Кристал Пэлас» не позволило пройти дистанцию идеально).

Или кошмар это Гвардиола?

Он проворачивает такие вещи не первый раз. В сезоне-2009/10 «Реал Мадрид» с Мануэлем Пеллегрини набрал сумасшедшие 96 очков (это был нечемпионский рекорд, который побил «Ливерпуль»), но на пути к золотым медалям оказалась «Барселона» во главе с Гвардиолой. Они набрали 99. «Реал» остался вторым.


В Германии «Боруссия» с Тухелем выдала очень мощный сезон в 2015/16. Дортмунд завоевал 78 баллов. Столько не набивали чемпионы в подавляющем большинстве розыгрышей бундеслиги. Угадайте, что случилось.

Да, Гвардиола и его «Бавария».

Во всём виноват январь

В 2019 «Ливерпуль» вкатился с преимуществом перед Манчестером в 7 очков. Тогда казалось, что разбазарить такое преимущество не получится, но скаузеры умудрились. Кошмарной получилась зимы.

3-го января «Ливерпуль» проиграл в гостях «Сити» и отрыв сократился до 4-х баллов. На границе января и февраля «красные» дважды сыграли вничью – с «Лестером» и «Вест Хэмом». А потом были ещё две ничьи – с «МЮ» и «Эвертоном».

Эти потери и определили победителя этого безумного сезона. Ведь в то же самое время «Сити» рвал своих оппонентов. В 2019 он победил во всех матчах премьер-лиги, кроме одного – уступил «Ньюкаслу» Бенитеса.

Главные неудачники лиги?

За последние 10 сезонов в Англии «Ливерпуль» – единственная команда, которая была на первой строчке в Рождество, но в итоге упускала титул. Причём случилось это уже в третий раз. Картинка ниже – настоящая боль для всех, кто притапливает за «красных»


В 2008/09 году «Ливерпуль» с Бенитесом вышел на самый пик. Ни одного домашнего поражения, всего два за сезон, лучшее нападение в лиге, солидное преимущество перед «МЮ» к новому году.

Но потом начались проблемы. Особенно тяжело «Ливерпулю» было играть против глухо обороняющихся команд. Опять проваленная зима - 2 победы в 7 матчах. В конце концов зашатался и вышедший в лидеры «МЮ» уже на финише сезона, но манкунианцы были немного удачливее – и «Ливерпуль» остался без «золота».

Ещё был 2013/14, когда все уже жили с уверенностью, что «Ливерпуль» наконец-то будет на вершине АПЛ. Тогда настоящую магию творил Суарес. Под руководством Роджерса нападающий проводил лучший сезон в карьере.

Но потом было то самое падение Джеррарда. Самым преданным болельщикам «Ливерпуля» оно наверняка всё ещё вспоминается в кошмарах.



И сумасшедший камбэк от «Кристал Пэлас» - легендарная драма



Что самое радостное – нас ждёт следующий сезон

У «Ливерпуля» ещё есть возможность сгладить сезон – впереди финал Лиги Чемпионов с «Тоттенхэмом», который «красные» легко опередили в чемпионате. Конечно, матчи на вылет всегда немного другая история, но фаворитом остаётся именно команда Клоппа.

А следующий раунд блестящего соревнования Клопп-Гвардиола начнётся уже летом. И легендам придётся постараться – перебить рекорды закончившегося сезона будет очень непросто.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Getty Images
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль Клопп Гвардиола
Сегодня, 12:06
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