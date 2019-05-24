Аллегри о своем преемнике в "Ювентусе": тренер из Манчестера близко

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри ответил фанату на вопрос, кто будет тренировать команду дальше. Журналист издания Sport Legnano сообщил, что Аллегри сказал:

- Тренер из Манчестера близко, - но не уточнил имени.

Напоминаем, что до этого Гвардиола несколько раз подчеркивал, что этим летом не покинет "Сити", с которым он стал чемпионом Англии второй год подряд.
Теги: Аллегри Гвардиола Манчестер Сити Ювентус
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