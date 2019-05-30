Серхио Агуэро рассказал, что не против завершить карьеру в "Индепендьенте"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал, что хочет завершить карьеру в "Индепендьенте", где он начинал свою карьеру футболиста."Знаю, что фанаты хотят, чтобы я вернулся в "Индепендьенте". Однако пока что я игрок "Манчестер Сити". У меня два года контракта и я сосредточен на этом. Посмотрим, что будет потом. Но "Индепендьенте" - мой приоритет, конечно", - цитирует Агуэро Sky Sports.