Серхио Агуэро рассказал, что не против завершить карьеру в "Индепендьенте"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал, что хочет завершить карьеру в "Индепендьенте", где он начинал свою карьеру футболиста.

"Знаю, что фанаты хотят, чтобы я вернулся в "Индепендьенте". Однако пока что я игрок "Манчестер Сити". У меня два года контракта и я сосредточен на этом. Посмотрим, что будет потом. Но "Индепендьенте" - мой приоритет, конечно", - цитирует Агуэро Sky Sports.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 11:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама