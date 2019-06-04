Аксель Витсель: Азар - один из лучших наравне с Роналду и Месси. Надеюсь, он окажется в "Реале"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал возможный переход лидера "Челси" Эдена Азара в "Реал"."Азар хорош. Он всегда расслаблен и не слишком много думает. Он недавно прибыл в сборную. Тему его перехода в "Реал" не обсуждаем. Я считаю его одним из лучших футболистов наравне с Роналду, Месси и Неймаром. Надеюсь, он окажется в "Реале". Азар сможет там продемонстрировать свой класс", - цитирует Витселя Sky Sports.