Ян Вертонген: надеюсь, что Эриксен останется в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Ян Вертонген выразил надежду, что полузащитник Кристиан Эриксен не покинет команду в летнее трансферное окно.

"Я не видел интервью Эриксена о "Реале", поэтому мне сложно судить о нём. Я могу лишь сказать, что Кристиан — фантастический игрок. Я знаю его с 16 лет. Надеюсь, что он останется в "Тоттенхэм Хотспур" в следующем сезоне", - цитирует Вертонгена AS.

"Чемпионат.сом"
Теги: Вертонген Эриксен Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 01:31
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