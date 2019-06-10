Ян Вертонген: надеюсь, что Эриксен останется в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Ян Вертонген выразил надежду, что полузащитник Кристиан Эриксен не покинет команду в летнее трансферное окно."Я не видел интервью Эриксена о "Реале", поэтому мне сложно судить о нём. Я могу лишь сказать, что Кристиан — фантастический игрок. Я знаю его с 16 лет. Надеюсь, что он останется в "Тоттенхэм Хотспур" в следующем сезоне", - цитирует Вертонгена AS.