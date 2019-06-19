"Манчестер Сити" предложил 95 миллионов евро за Кулибали

"Манчестер Сити" предпринял попытку подписать защитника "Наполи" Калиду Кулибали.Как сообщает Gazzetta dello Sport, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола сделал сенегальца приоритетной целью перед следующим сезоном, поскольку его команда потеряла Венсана Компани, ушедшего в "Андерлехт" на место играющего тренера.По данным источника, "Сити" предложил за Кулибали 95 миллиона евро. Однако ранее "Наполи" отклонил предложения "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".