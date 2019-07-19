Рой Ходжсон: Заа — игрок "Кристал Пэлас", он остается

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал ситуацию с нападающим Уилфридом Заа, которым интересуется лондонский "Арсенал".— Заа не разговаривал со мной. Не знаю, спрашивал ли он у руководства о возможности уйти. Насколько мне известно, то Заа остается в клубе, он наш игрок. У меня нет информации о том, что клуб хочет расстаться с Уилфридом. У Заа есть 10 дней отдыха, но если он захочет вернуться из отпуска пораньше, то мы будем только счастливы, — передает слова Ходжсона goal.com.Помимо "Арсенала", в услугах 26-летнего футболиста заинтересован "Эвертон".Ранее в СМИ поступила информация о том, что Заа готов к смене клуба в летнее трансферное окно.