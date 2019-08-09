Юрген Клопп: в течение 60 минут мы показывали суперфутбол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе в домашнем матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Норвич Сити".Встреча закончилась со счетом 4:1."В течение 60 минут мы действовали очень остро, а затем нам стоило чуть больше взять игру под контроль. Мое уважение "Норвичу" — команда оставалась дерзкой и наслаждалась своим футболом. В начале второй половины мы могли забить пятый или шестой гол, но "Норвич" поразил наши ворота. После этого у соперника не было опасных моментов, но нам пришлось постараться, чтобы удержать счет.В течение 60 минут мы показывали суперфутбол, а то, что случилось в последние полчаса, — нормальная ситуация для ранних этапов сезона", — цитирует немецкого специалиста BBC.