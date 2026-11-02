Защитник "Спартака" Парада усомнился, что "Барселона" выиграла бы все матчи в РПЛ

"Сложно сказать, смогла бы "Барселона" выиграть все матчи в сезоне РПЛ. Я вот с "Алавесом" в прошлом сезоне побеждал ее. Если бы "Барса" участвовала в чемпионате России, конечно, была бы фаворитом, но выиграть все матчи — очень непросто", — заявил защитник.
Парада также подчеркнул, что российский и испанский чемпионаты существенно отличаются друг от друга. По его мнению, командам из Ла Лиги было бы непросто адаптироваться к условиям РПЛ, как и российским клубам — к испанскому первенству.
Источник: "Чемпионат"