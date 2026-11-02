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Защитник "Спартака" Парада усомнился, что "Барселона" выиграла бы все матчи в РПЛ

Испанский защитник "Спартака" Виктор Парада считает, что даже "Барселона" не смогла бы гарантировать себе победы во всех матчах чемпионата России.
Фото: Global Look Press
Футболист отметил, что каталонский клуб считался бы главным фаворитом РПЛ, однако пройти весь сезон без потери очков ему было бы крайне сложно. В качестве примера Парада привел собственный опыт выступлений в Испании.

"Сложно сказать, смогла бы "Барселона" выиграть все матчи в сезоне РПЛ. Я вот с "Алавесом" в прошлом сезоне побеждал ее. Если бы "Барса" участвовала в чемпионате России, конечно, была бы фаворитом, но выиграть все матчи — очень непросто", — заявил защитник.

Парада также подчеркнул, что российский и испанский чемпионаты существенно отличаются друг от друга. По его мнению, командам из Ла Лиги было бы непросто адаптироваться к условиям РПЛ, как и российским клубам — к испанскому первенству.

Источник: "Чемпионат"

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