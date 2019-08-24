Хосеп Гвардиола: в этом сезоне будем лучше, чем в прошлом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда в нынешнем сезоне выступит лучше, чем в прошлом.

«В матче с «Тоттенхэмом» мы показали, что можем играть лучше, чем в прошлом сезоне. В минувшем сезоне было не так много встреч, которые мы провели настолько же хорошо. Тогда нам удалось обыграть «Челси» со счётом 6:0, но матч с «Тоттенхэмом» всё равно лучше.



В прошлом году мы сразу шли на ворота соперника, и в первых пяти случаях забили четыре раза. Таков футбол и любой другой вид спорта. Но мы играли лучше», — цитирует слова 48-летнего специалиста Sky Sports.