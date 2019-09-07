» » "Манчестер Сити" намерен зимой приобрести у "Интера" Шкриньяра

"Манчестер Сити" намерен зимой приобрести у "Интера" Шкриньяра

"Манчестер Сити" намерен приобрести защитника "Интера" Милана Шкриньяра во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Sports Mole.

"Горожане" пытались подписать этим летом Харри Магуайра, чтобы заменить ушедшего из команды Венсана Компани, но игрок предпочел перейти в "Манчестер Юнайтед". А когда в конце августа травму мениска получил Эмерик Ляпорт, выяснилось, что у "Ман Сити" есть лишь один здоровый центральный защитник — Николас Отаменди, ведь Джон Стоунз также травмирован. Это вынуждает "Сити" искать усиление в центр обороны.

"Манчестер Сити" предпринимал попытки по приобретению Шкриньяра еще в 2018 году, но "Интер" тогда ответил отказом.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Шкриньяр Интер Серия А Манчестер Сити АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити 4 10
3 Лестер  4 8
4 Кристал Пэлас 4 7
5 Арсенал 4 7
6 Эвертон 4 7
...
20 Уотфорд 4 1
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 2 6
2 Ювентус 2 6
3 Торино 2 6
4 Верона 2 4
5 Болонья 2 4
6 Лацио 2 4
...
20 Сампдория 2 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Названы клубы РПЛ, которые примут участие в Кубке ФНЛ
Игорь Акинфеев: после ЧМ-2018 сборная России возрождается
Светлана Кокорина написала эмоциональный пост об освобождении сыновей по УДО 4
Андрей Ярмоленко: очень много вещей в "Боруссии" мне не понравилось
Клинтон Нжи об Это'О: ты заставил нас гордиться тем, что мы - африканцы
Игорь Акинфеев назвал Черчесова кумиром детства 3
"Манчестер Сити" намерен зимой приобрести у "Интера" Шкриньяра
Украина в гостях победила Литву
Англия разгромила Болгарию со счетом 4:0 6
"Локомотив" выступил с заявлением о травмированном Чорлуке
Фанат выпал из окна в Москве, крича "Зенит" - чемпион" 14
Хосеп Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в "Барселону"
Игроки "Барселоны" были готовы поучаствовать финансово в трансфере Неймара
Арсен Венгер сравнил Салаха с Месси
Дмитрий Ефремов: обещаю вернуться еще сильнее 1
Сборная России отправилась в Калининград
"Наполи" не продал Руиса в "Реал" за 45 миллионов евро
Ведран Чорлука получил травму в товарищеском матче "Локомотива" 2
Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии
Алексей Поддубский: огромное спасибо ребятам, что сохранили свои ворота в неприкосновенности
Александр Селихов начал тренировки в общей группе "Спартака" 12
Чехия на выезде проиграла Косово 2
"Нижний Новгород" одержал победу над "Армавиром"
В "Барселоне" рассказали о будущем Месси в клубе
Эдерсон: однажды сказал, что хотел исполнить пенальти, Гвардиола был в бешенстве
Павел Колобков: победа над Шотландией придаст сил нашей сборной 3
Роберт Левандовски: "Бавария" – это команда, куда я хотел перейти, и в которой хочу остаться
Фабио Капелло не считает Лукаку игроком мирового уровня 1
Тите: я хотел заменить Неймара в матче с Колумбией, но он играл все лучше и лучше
Павел Мамаев: "Краснодар" был вправе разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент 3
Все новости