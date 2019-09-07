"Манчестер Сити" намерен приобрести защитника "Интера" Милана Шкриньяра во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Sports Mole.
"Горожане" пытались подписать этим летом Харри Магуайра, чтобы заменить ушедшего из команды Венсана Компани, но игрок предпочел перейти в "Манчестер Юнайтед". А когда в конце августа травму мениска получил Эмерик Ляпорт, выяснилось, что у "Ман Сити" есть лишь один здоровый центральный защитник — Николас Отаменди, ведь Джон Стоунз также травмирован. Это вынуждает "Сити" искать усиление в центр обороны.
"Манчестер Сити" предпринимал попытки по приобретению Шкриньяра еще в 2018 году, но "Интер" тогда ответил отказом.
Sport24.ru
"Манчестер Сити" намерен зимой приобрести у "Интера" Шкриньяра
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