Златан Ибрагимович - Компани: ты лидер и пример для футболистов

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович записал видеообращение к бывшему капитану "Манчестер Сити" Венсану Компани."Венсан, поздравляю тебя с профессиональной карьерой, которая у тебя была. Далеко не каждый может достичь того, чего достиг ты. Ты лидер и пример для футболистов. Хочу пожелать тебе всего наилучшего в новой главе твоей жизни и твоей карьеры. Всего наилучшего и успехов", — сказал Ибрагимович в видеообращении, размещённом на странице "Манчестер Сити" в твиттере.