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Златан Ибрагимович - Компани: ты лидер и пример для футболистов

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович записал видеообращение к бывшему капитану "Манчестер Сити" Венсану Компани.

"Венсан, поздравляю тебя с профессиональной карьерой, которая у тебя была. Далеко не каждый может достичь того, чего достиг ты. Ты лидер и пример для футболистов. Хочу пожелать тебе всего наилучшего в новой главе твоей жизни и твоей карьеры. Всего наилучшего и успехов", — сказал Ибрагимович в видеообращении, размещённом на странице "Манчестер Сити" в твиттере.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Ибрагимович Компани Манчестер Сити АПЛ Лос-Анджелес Гэлакси
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