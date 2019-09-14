Хосеп Гвардиола: не стоит ожидать, что "Ман Сити" будет набирать 100 очков в каждом сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" прокомментировал поражение от "Норвича" (2:3) в 5-м туре АПЛ."Не стоит ожидать, что мы будем побеждать в каждом матче или будем набирать 100 очков в каждом сезоне.Иногда такие игры случаются — у нас были шансы забить, но этого не произошло, поэтому поздравляю "Норвич".Это футбол — у нас было много возможностей забить сегодня, а у соперника было три или четыре момента, но он забил три гола. Первый гол мы пропустили, не защищаясь при стандарте, второй был забит нам после контратаки, а третий после ошибки, но мы знаем, какая мы команда и чего мы добивались ранее. Мы знаем, что мы собираемся сделать. Я люблю своих игроков, и мне приятно быть с ними", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "Манчестер Сити".