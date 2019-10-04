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Маурисио Почеттино: хочу остаться в "Тоттенхэме" еще на пять лет

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о своем будущем в лондонском клубе.

В последнее время в СМИ пошли слухи о возможном увольнении аргентинца после домашнего поражения от "Баварии" со счетом 2:7 в Лиге чемпионов, а также не совсем удачных выступлений в чемпионате Англии.

"В течение пяти с половиной лет мы на каждой пресс-конференции говорим о моем будущем. Надеюсь, что так будет и впредь, а это значит, что я собираюсь быть в этом клубе еще по крайней мере пять лет.

Это нормально, что после игры с "Баварией" возникло столько мнений и слухов, но мы всего лишь проиграли матч. Мы остаемся вместе и точно найдем способ снова добиться успеха", — цитирует Почеттино Mirror.

Sport24.ru


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Теги: Почеттино Тоттенхэм АПЛ
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