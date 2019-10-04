Юрген Клопп: "Лестер" способен финишировать в топ-4 АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о "Лестер Сити" и главном тренере "лисов" Брендане Роджерсе в преддверии матча 8-го тура английской Премьер-лиги."Конечно, "Лестер" способен финишировать в топ-4, 100 процентов. Между другими шестью командами нет никакой разницы, кроме названия.Голкипер "Лестера" всё ещё в команде. Защита выглядит очень солидно на каждой позиции. В середине поля играют креативные и трудолюбивые футболисты. То же самое можно сказать и про линию атаки. Именно так и нужно строить команду.Не удивлён, что Роджерс хорошо справляется с обязанностями. Когда приехал сюда, знал, что в плохих результатах "Ливерпуля" нет его вины. Он проделал невероятную работу в "Селтике", а теперь делает это в "Лестере", — цитирует Клоппа Sky Sports."Ливерпуль", набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, "Лестер" (14) занимает третье место.Матч "Ливерпуль" — "Лестер Сити" состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" завтра, 5 октября, начало — в 17:00 мск.