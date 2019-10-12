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Маркизио: нам с Пирло хватило 15 минут на тренировке, чтобы понять, насколько крут Погба

Бывший полузащитник "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио поделился воспоминаниями о первой встрече с Полем Погба, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед".

"Помню его по одной из самых первых тренировок, когда ему еще было лет 15. Он был очень молод, но мне и Андреа Пирло хватило 15 минут, чтобы понять, насколько Погба крут.

Мы знали, что он очень скоро займет чье-то место в составе. К счастью, тренер нашел систему, в которой мы могли находиться на поле все вместе. Это была прекрасная полузащита, особенно с Артуро Видалем", — цитирует Маркизио Daily Mail.

Sport24.ru


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Теги: Маркизио Пирло Погба Манчестер Юнайтед АПЛ Ювентус Серия А
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