Экс-игрок "Ливерпуля" раскритиковал Мане и Фирмино при отсутствии Салаха

Бывший футболист Стив Никол, выступавший за "Ливерпуль" в течение 14 лет, прокомментировал игру команды в матче 9-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:1)."Всякий раз, когда Салах по какой-то причине не может играть и появляется Ориги, разница очень велика.Порой получается справиться с потерей Мохамеда, когда в лучшей форме находятся Фирмино и Мане, но в этот раз они были далеко не в лучшем состоянии.Мы все обсуждаем Фирмино, то, как он связывает игру команды, но все разваливалось, когда мяч оказывался рядом с ним. Это был плохой день, «Ливерпулю» явно не хватало Салаха", - цитирует Николу ESPN.