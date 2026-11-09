Экс-тренер сборной России: Каррика давно нужно гнать из "Манчестер Юнайтед"!

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- Что касается результата в матче "МЮ" - "Вилла", то Каррика надо гнать давно, он точно ничего не внёс в игру команды.

Игра "Манчестера" напоминает полный хаос, нет никакой мысли или организации игры. Игроки просто выходят и играют как хотят… Вот эти все голы пропущенные в начале и забитые в конце, это как кто-то выключает свет, и потом включает! Не чувствую тренерскую руку. Шоу, но с литром корвалола в руке!!! Эмери не смог выдержать увиденного и ушел раньше финального свистка. Уверен, что этот опыт он никогда еще не проходил.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info