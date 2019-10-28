Смоллинг вернется в "МЮ" после окончания аренды в "Роме"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за "Рому", вернётся в английский клуб по окончании срока действия арендного соглашения, сообщает Sky Sports.По информации источника, Смоллинг вернётся в "Манчестер Юнайтед", несмотря на слухи, что он может остаться в римской команде на постоянной основе. Напомним, действующий контракт Смоллинга с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022 года.