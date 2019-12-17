Озил против Китая, обезьяны – против расизма, Украина – за Зозулю. В футболе бушуют этнические скандалы

И снова Италия...
Расизм вечная тема, сопутствующая итальянскому футболу. Вы можете не верить жалобам безумного Балотелли, но из свежего с лихвой хватит обложки Corriere dello Sport с надписью «Чёрная пятница». Таким образом журналисты предварили центральную встречу 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».
На обложке при этом – темнокожие форвард «Интера» Ромелу Лукаку и защитник «Ромы» Крис Смоллинг.
В шоке были даже представители других лиг.
Italian newspaper Corriere dello Sport's headline is 'Black Friday', as Romelu Lukaku will play against Chris Smalling this Friday in Serie A. This is not normal. pic.twitter.com/Gyw0rCIPKe— Colin Millar (@Millar_Colin) December 4, 2019
Но это ещё достаточно безобидная шутка. Фанаты «Лацио», например, расклеивали стикеры с изображением Анны Франк на чужую трибуну, чтобы таким хитрым способом оскорбить болельщиков «Ромы», будто бы они – евреи.
Руководство лиги всё же решилось бороться против расовой дискриминации, но взялось за это дело слишком радикально (или наоборот - с долей иронии). На входе в Зал Ассамблеи в офисе Серии А в Милане повесили три картины с изображением обезьян. Автор картин – Симоне Фугадзотто, итальянский художник, специализирующийся на этих животных.
Художник так описал свою работу:
- Я решил изобразить обезьян, чтобы поговорить о расизме, потому что они – метафора человеческого существа. В прошлом году я был на матче «Интер» – «Наполи» и почувствовал себя униженным, когда в адрес Кулибали, игрока, которого я обожал, прозвучали оскорбления с употреблением обезьян.
Я рисую обезьян пять-шесть лет, и я подумал, что могу сделать эту работу, чтобы дать всем понять, что мы и есть обезьяны. Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы. Мы все обезьяны, - объяснил Фугадзотто.
Недовольны этой акцией примерно все соратники лиги по борьбе с расизмом. Руководство критикуют журналисты из других страны Европы, клубы Серии А и представители игроков. В последнем случае громко высказался агент Ромелу Лукаку Майкл Йормарк:
- Каждый раз, когда Серия А делает что-то, связанное с расизмом, и демонстрирует свою стратегию по борьбе с ним, становится хуже, - заявил представитель игрока.
Учитывая обложку, Лукаку в этом сезоне достаётся особенно.
Озил ввязался в международный конфликт
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил осудил Китай за репрессии в отношении уйгуров – коренного народа Восточного Туркестана (11 млн человек, по вероисповеданию – мусульмане-сунниты). Футболист написал в социальных сетях 13 декабря:
- Восточный Туркестан, кровоточащая рана исламской уммы (религиозной общины), сопротивляется гонениям, цель которых – попытаться отделить их от религии.
Они сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей. Мужчин отправляют в лагеря, а их семьи принуждают жить с китайскими мужчинами, - написал Озил.
«Арсенал» моментально отстранился от этой ситуации, заявив, что пост – исключительно мнение футболиста. В Китае тоже не стали задерживаться с реакцией: на телевидении был отменен показ матча «Арсенал» - «Сити», а имя Озила убрали из поисковиков (у Китая удобный суверенный интернет).
Пользователи китайских социальных сетей выкладывают ролики со сжиганием формы Озила, а госструктуры прокомментировали слова Озила, заявив, что футболист был введен в заблуждение фейковыми новостями.
Но самое неприятное, что «Арсенал» (пока клуб не принесет извинений) убрали с китайского телевидения вообще. Для чрезвычайно заинтересованного в Китае клуба (популярность всей АПЛ стремительно растёт на востоке) это может стать проблемой. Либо «Арсенал» извинится за футболиста и тем самым возьмет на себя часть вины, либо вполне возможны разрывы контрактов – а это будет удар по всей АПЛ.
Озил в этом сезоне АПЛ, кстати, выходил на поле восемь раз и сделал всего одну голевую передачу.
Украинцы поддержали Зозулю
Вы наверняка в курсе, что украинского нападающего Зозулю крайне неприветливо встретили фанаты на «Райо», из-за чего футболист даже расплакался, а матч был отменён. Причиной травли со стороны болельщиков стало прошлое Зозули, который активно поддерживал Правый сектор на Украине, охотно фотографировался с изображением Бандеры и делал другие сомнительные с точки зрения цивилизованной Европы вещи.
На защиту Зозули стали все. Его поддержало не только руководство «Райо» и Ла Лига, но даже президент Украины Владимир Зеленский:
- Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!
Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.
Мы с тобой! Жму руку! – написал президент в социальных сетях.
А вот Министерство иностранных дел Украины отреагировало на произошедшее в привычном духе:
- Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете».
Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире, - говорится в заявлении МИД Украины.
Такими темпами выйдет, что и Зозулю обидели тоже мы.
Фото: twitter.com/Football__Tweet, The Sun