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Озил против Китая, обезьяны – против расизма, Украина – за Зозулю. В футболе бушуют этнические скандалы

Италия снова задевает чувства темнокожих игроков, полузащитник «Арсенала» упрекает чужое государство в репрессиях и втягивает свой клуб в скандал, а оскорбленного Зозулю поддерживает даже президент Украины.

И снова Италия...

Расизм вечная тема, сопутствующая итальянскому футболу. Вы можете не верить жалобам безумного Балотелли, но из свежего с лихвой хватит обложки Corriere dello Sport с надписью «Чёрная пятница». Таким образом журналисты предварили центральную встречу 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

На обложке при этом – темнокожие форвард «Интера» Ромелу Лукаку и защитник «Ромы» Крис Смоллинг.

В шоке были даже представители других лиг.

Но это ещё достаточно безобидная шутка. Фанаты «Лацио», например, расклеивали стикеры с изображением Анны Франк на чужую трибуну, чтобы таким хитрым способом оскорбить болельщиков «Ромы», будто бы они – евреи.

Руководство лиги всё же решилось бороться против расовой дискриминации, но взялось за это дело слишком радикально (или наоборот - с долей иронии). На входе в Зал Ассамблеи в офисе Серии А в Милане повесили три картины с изображением обезьян. Автор картин – Симоне Фугадзотто, итальянский художник, специализирующийся на этих животных.


Художник так описал свою работу:

- Я решил изобразить обезьян, чтобы поговорить о расизме, потому что они – метафора человеческого существа. В прошлом году я был на матче «Интер» – «Наполи» и почувствовал себя униженным, когда в адрес Кулибали, игрока, которого я обожал, прозвучали оскорбления с употреблением обезьян.

Я рисую обезьян пять-шесть лет, и я подумал, что могу сделать эту работу, чтобы дать всем понять, что мы и есть обезьяны. Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы. Мы все обезьяны, - объяснил Фугадзотто.


Недовольны этой акцией примерно все соратники лиги по борьбе с расизмом. Руководство критикуют журналисты из других страны Европы, клубы Серии А и представители игроков. В последнем случае громко высказался агент Ромелу Лукаку Майкл Йормарк:

- Каждый раз, когда Серия А делает что-то, связанное с расизмом, и демонстрирует свою стратегию по борьбе с ним, становится хуже, - заявил представитель игрока.

Учитывая обложку, Лукаку в этом сезоне достаётся особенно.

Озил ввязался в международный конфликт

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил осудил Китай за репрессии в отношении уйгуров – коренного народа Восточного Туркестана (11 млн человек, по вероисповеданию – мусульмане-сунниты). Футболист написал в социальных сетях 13 декабря:

- Восточный Туркестан, кровоточащая рана исламской уммы (религиозной общины), сопротивляется гонениям, цель которых – попытаться отделить их от религии.

Они сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей. Мужчин отправляют в лагеря, а их семьи принуждают жить с китайскими мужчинами, - написал Озил.

«Арсенал» моментально отстранился от этой ситуации, заявив, что пост – исключительно мнение футболиста. В Китае тоже не стали задерживаться с реакцией: на телевидении был отменен показ матча «Арсенал» - «Сити», а имя Озила убрали из поисковиков (у Китая удобный суверенный интернет).


Пользователи китайских социальных сетей выкладывают ролики со сжиганием формы Озила, а госструктуры прокомментировали слова Озила, заявив, что футболист был введен в заблуждение фейковыми новостями.

Но самое неприятное, что «Арсенал» (пока клуб не принесет извинений) убрали с китайского телевидения вообще. Для чрезвычайно заинтересованного в Китае клуба (популярность всей АПЛ стремительно растёт на востоке) это может стать проблемой. Либо «Арсенал» извинится за футболиста и тем самым возьмет на себя часть вины, либо вполне возможны разрывы контрактов – а это будет удар по всей АПЛ.

Озил в этом сезоне АПЛ, кстати, выходил на поле восемь раз и сделал всего одну голевую передачу.

Украинцы поддержали Зозулю

Вы наверняка в курсе, что украинского нападающего Зозулю крайне неприветливо встретили фанаты на «Райо», из-за чего футболист даже расплакался, а матч был отменён. Причиной травли со стороны болельщиков стало прошлое Зозули, который активно поддерживал Правый сектор на Украине, охотно фотографировался с изображением Бандеры и делал другие сомнительные с точки зрения цивилизованной Европы вещи.

На защиту Зозули стали все. Его поддержало не только руководство «Райо» и Ла Лига, но даже президент Украины Владимир Зеленский:

- Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!

Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.

Мы с тобой! Жму руку! – написал президент в социальных сетях.

А вот Министерство иностранных дел Украины отреагировало на произошедшее в привычном духе:

- Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете».

Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире, - говорится в заявлении МИД Украины.

Такими темпами выйдет, что и Зозулю обидели тоже мы.

Фото: twitter.com/Football__Tweet, The Sun


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Теги: Зозуля Озил Лукаку
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