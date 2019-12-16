Испанцы обвинили Зозулю в нацизме, а украинец в ответ расплакался

Вчера вечером «Альбасете» из второго испанского дивизиона приехал в гости к «Райо Вальекано». Обе команды увязли в середине Сегунды и представляли интерес только для законченного любителя футбольной Испании. Но игра обернулась грандиозным скандалом.
В составе гостей уже третий сезон играет украинский нападающий Роман Зозуля. Именно его болельщики «Райо» ждали сильнее всего. «Зозуля, ты ######## фашист!» - так встречали нападающего фанаты.
Валерий Карпин недавно рассказывал, что в Испании болельщики могут кричать что угодно и никто на это не реагирует, но, видимо, на Пиренеях многое изменилось с тех пор, как Валерий Георгиевич рубился за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Судья останавливал матча ещё до перерыва, на отдых команды ушли при 0:0 – и «Альбасете» Зозули не вернулся на поле.
- Рефери принимает решение о переносе матча, но к этому решению пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя.
Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке, - рассказывал вице-президент «Альбасете».
Это первый случай в испанском футболе. Ранее матчи из-за оскорблений только приостанавливали. За украинского форварда вступилось руководство Ла Лиги:
- Ла Лига выражает согласие с решением, принятым арбитром Хосе Антонио Лопесом Токой остановить матч «Райо Вальекано» — «Альбасете» из-за серьезных оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули по просьбе обеих команд.
Ла Лига продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на матчах, - было опубликовано в их заявлении.
И даже боссы «Райо Вальекано», болельщики которого и стали причиной срыва встречи:
- Это очень печальный вечер для нашего клуба и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые позволили себе часть наших фанатов. Футбол – это объединение, а не разобщение. То, что случилось сегодня, нельзя допускать, - заявил президент клуба Рауль Мартин Преса.
Какие у клуба из второго испанского дивизиона вообще проблемы с Зозулей?
Всё очень просто: вчерашнее не первый виток конфликта. Зозуля на сезон 2016/2017 переехал в Испанию – в «Бетис», который последние сезоны рубится в Примере. Там у нападающего закрепиться не получилось: Зозуля провёл шесть матчей и ни разу не забил. «Бетис» решил сплавить нападающего в аренду в «Райо» - и тогда началось.
«Райо Вальекано» считается чуть ли не самым «левым» клубом Европы. Местные болельщики настолько политизированы, что переносят свои взгляды и на футбол. Ну а Зозуля своей политической позицией известен.
Из-за выступлений Зозули в поддержку украинской армии в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях, фотографий игрока в военной форме и с автоматом, снимков, на которых Зозуля гордо позирует с изображением Бандеры (есть и такое), отношение к игроку в команде было понятным. Болельщики запротестовали, а Зозуля поехал играть за «Альбасете».
- «К сожалению, это случилось снова. Когда Зозуля просто хотел нормализовать ситуацию и поддержать свою команду, отправляющуюся в Мадрид, он снова получает атаку радикалов «Вальекано». Жаль слышать это абсурдное обвинение. Не можем упрекать других любителей футбола или клуб.
Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков «Альбасете» за их огромную поддержку, отличных фанатов, лигу, прессу, безоговорочных сторонников, которые были на стадионе из Украины. Спасибо всем. Без вас это было бы намного сложнее.
С вашей поддержкой у нас больше сил и желания продолжать этот нелегкий путь далеко от родины. Излишне говорить намного больше, - написал в социальных сетях агент Зозули Владимир Кузьменко.
Один вопрос: о каких «безоговорочных сторонниках» идёт речь? Если Зозуля считает себя действительно «правым», зачем он плачет в ответ на ожидаемые оскорбления?
Если нет: что же за сторонники футбольного нападающего приехали из Украины на матч Сегунды?
Фото: elespanol.com, mirror.co.uk, Marca
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Фото: Getty Images
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