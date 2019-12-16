Испанцы обвинили Зозулю в нацизме, а украинец в ответ расплакался

Нападающему сборной Украины, который играет в Сегунде, припомнили прошлое фанаты «Райо». Впервые в Испании игру остановили из-за оскорблений

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Вчера вечером «Альбасете» из второго испанского дивизиона приехал в гости к «Райо Вальекано». Обе команды увязли в середине Сегунды и представляли интерес только для законченного любителя футбольной Испании. Но игра обернулась грандиозным скандалом.В составе гостей уже третий сезон играет украинский нападающий Роман Зозуля. Именно его болельщики «Райо» ждали сильнее всего. «Зозуля, ты ######## фашист!» - так встречали нападающего фанаты.Валерий Карпин недавно рассказывал, что в Испании болельщики могут кричать что угодно и никто на это не реагирует, но, видимо, на Пиренеях многое изменилось с тех пор, как Валерий Георгиевич рубился за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Судья останавливал матча ещё до перерыва, на отдых команды ушли при 0:0 – и «Альбасете» Зозули не вернулся на поле.- Рефери принимает решение о переносе матча, но к этому решению пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя.Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке, - рассказывал вице-президент «Альбасете».Это первый случай в испанском футболе. Ранее матчи из-за оскорблений только приостанавливали. За украинского форварда вступилось руководство Ла Лиги:- Ла Лига выражает согласие с решением, принятым арбитром Хосе Антонио Лопесом Токой остановить матч «Райо Вальекано» — «Альбасете» из-за серьезных оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули по просьбе обеих команд.Ла Лига продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на матчах, - было опубликовано в их заявлении.И даже боссы «Райо Вальекано», болельщики которого и стали причиной срыва встречи:- Это очень печальный вечер для нашего клуба и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые позволили себе часть наших фанатов. Футбол – это объединение, а не разобщение. То, что случилось сегодня, нельзя допускать, - заявил президент клуба Рауль Мартин Преса.Всё очень просто: вчерашнее не первый виток конфликта. Зозуля на сезон 2016/2017 переехал в Испанию – в «Бетис», который последние сезоны рубится в Примере. Там у нападающего закрепиться не получилось: Зозуля провёл шесть матчей и ни разу не забил. «Бетис» решил сплавить нападающего в аренду в «Райо» - и тогда началось.«Райо Вальекано» считается чуть ли не самым «левым» клубом Европы. Местные болельщики настолько политизированы, что переносят свои взгляды и на футбол. Ну а Зозуля своей политической позицией известен.Из-за выступлений Зозули в поддержку украинской армии в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях, фотографий игрока в военной форме и с автоматом, снимков, на которых Зозуля гордо позирует с изображением Бандеры (есть и такое), отношение к игроку в команде было понятным. Болельщики запротестовали, а Зозуля поехал играть за «Альбасете».- «К сожалению, это случилось снова. Когда Зозуля просто хотел нормализовать ситуацию и поддержать свою команду, отправляющуюся в Мадрид, он снова получает атаку радикалов «Вальекано». Жаль слышать это абсурдное обвинение. Не можем упрекать других любителей футбола или клуб.Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков «Альбасете» за их огромную поддержку, отличных фанатов, лигу, прессу, безоговорочных сторонников, которые были на стадионе из Украины. Спасибо всем. Без вас это было бы намного сложнее.С вашей поддержкой у нас больше сил и желания продолжать этот нелегкий путь далеко от родины. Излишне говорить намного больше, - написал в социальных сетях агент Зозули Владимир Кузьменко.Один вопрос: о каких «безоговорочных сторонниках» идёт речь? Если Зозуля считает себя действительно «правым», зачем он плачет в ответ на ожидаемые оскорбления?Если нет: что же за сторонники футбольного нападающего приехали из Украины на матч Сегунды?