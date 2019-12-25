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"Челси" намерен купить Вернера в январе

"Челси" попытается купить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в январское трансферное окно. Об этом сообщает Daily Express.

Ранее появилась информация, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард получит более € 150 млн на зимние трансферы. Скауты английского клуба уже просматривали немецкого нападающего в матче 6-го тура Лиги чемпионов между "Лионом" и "РБ Лейпциг". Также за футболистом следят "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". "РБ Лейпциг" готовится к продаже Вернера и проявляет интерес к нападающему «Ред Булл Зальцбург» Эрлингу Холанду, сумма отступных которого составляет € 20 млн.

Тимо Вернер принял участие в 17 матчах в этом сезоне чемпионата Германии. Нападающий сборной Германии забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Челси Вернер АПЛ Лейпциг Бундеслига
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