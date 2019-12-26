Леверкузенский "Байер" не намерен расставаться с нападающим Кевином Фолландом в январское трансферное окно, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Germany.
Клуб Бундеслиги надеется договориться о контракте со своим вице-капитаном на длительный срок и не хочет продавать форварда. Клубом интересуется лондонский "Арсенал", который намерен усилить линию нападения в случае ухода Пьера-Эмерика Обамеянга.
Фолланд перешёл в "Байер" летом 2016 года из "Хоффенхайма". Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 17 матчах немецкого национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал шесть результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом из Леверкузена действует до лета 2021 года.
"Чемпионат.сом"
"Байер" не намерен продавать Фолланда "Арсеналу"
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