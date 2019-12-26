В матче 19-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 1:1.
Чемпионат Англии
19 тур
Гол: Гослинг, 35 - Обамеянг, 64
Борнмут: Ремсдейл, Симпсон, Стейси, Мепэм, Кук, Фрейзер, Гослинг (Биллинг, 71), Лерма, Кук, Кинг (Уилсон, 67), Уилсон
Арсенал: Лено, Папастатопулос (Мустафи, 77), Луис, Мэйтленд-Найлс, Торрейра, Джака, Озил (Уиллок, 75), Сака, Нелсон (Пепе, 82), Обамеянг, Ляказетт
Предупреждения: Лермаэж, 53, Торрейра, 54, Мэйтленд-Найлс, 56, Обамеянг, 67, Кук, 85, Мепэм, 85
"Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" в первом матче под руководством Артеты
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