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Иско отказал "Челси" и хочет перейти в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Реала" Иско не желает переходить в лондонский "Челси", предпочитая при этом трансфер в другой клуб английской Премьер-лиги — "Манчестер Сити". Об этом сообщает El Desmarque.

По информации издания, в подписании Иско заинтересован и главный тренер действующих чемпионов Англии Пеп Гвардиола. В нём он видит идеальную замену Давиду Силве, который по завершении сезона покинет команду.

Наставник "Реала" Зинедин Зидан будет блокировать любой трансфер Иско в зимнее трансферное окно, тогда как летом варианты с продажей 27-летнего полузащитника будут рассматриваться.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Иско Реал ЛА Лига Челси Манчестер Сити АПЛ
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