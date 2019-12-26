Полузащитник "Реала" Иско не желает переходить в лондонский "Челси", предпочитая при этом трансфер в другой клуб английской Премьер-лиги — "Манчестер Сити". Об этом сообщает El Desmarque.
По информации издания, в подписании Иско заинтересован и главный тренер действующих чемпионов Англии Пеп Гвардиола. В нём он видит идеальную замену Давиду Силве, который по завершении сезона покинет команду.
Наставник "Реала" Зинедин Зидан будет блокировать любой трансфер Иско в зимнее трансферное окно, тогда как летом варианты с продажей 27-летнего полузащитника будут рассматриваться.
"Чемпионат.сом"
Иско отказал "Челси" и хочет перейти в "Манчестер Сити"
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