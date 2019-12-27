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Джеррард опроверг слухи об интересе к Жиру

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард опроверг слухи об интересе клуба к нападающему "Челси" Оливье Жиру.

Ранее на этой неделе французское издание сообщило, что Джеррард лично заинтересован в приобретении француза и уже контактировал с футболистом.

"Нас связывают с различными качественными игроками. Честно говоря, я ничего об этом не знаю. Если кто-то что-то знает об этом, дайте ему мой номер телефона. А то я впервые услышал о том, что мы им интересуемся. Но он хороший игрок", — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

33-летний нападающий принял участие всего в пяти матчах чемпионата Англии в этом сезоне за "Челси". Оливье Жиру не отметился результативными действиями. Ранее игрок не исключил своего возвращения во французский чемпионат.

"Чемпионат"


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Теги: Джеррард Жиру Челси Рейнджерс АПЛ
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