Линекер - об отменённом голе Пукки: если бы VAR был тренером, его бы уволили

Бывший нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гари Линекер выразил негодование из-за отмены гола финского нападающего "Норвич Сити" Теэму Пукки в матче 20-го тура чемпионата Англии."И вот снова. Очередной бред из-за VAR. Гол Пукки был отменён, хотя он находился на одной линии с защитником. Если нужно рисовать линии и точки, но при этом вам всё равно непонятно, как рассудить эпизод, то, пожалуйста, прекратите мешать арбитрам на поле. Абсурд. Если бы VAR был тренером, его бы уволили несколько недель назад", — написал Линекер в твиттере.Пукки отправил мяч в ворота соперника на 33-й минуте, но гол был отменён из-за миллиметрового офсайда у форварда.