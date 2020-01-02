Защитник "Арсенала" Давид Луис прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в матче 21-го тура АПЛ, похвалив главного тренера Микеля Артету.
"Думаю, это было здорово. Мы были великолепны в первом тайме и показали зрелость во втором. Нужно быть честными и признать, что физически "Арсенал" не готов, но наша команда готова многое изменить. Матч с "Манчестер Юнайтед" показал, что мы готовы творить большие вещи в будущем.
Микель Артета — отличный тренер, он был великим игроком. Думаю, он может улучшить качества каждого футболиста. "Арсенал" плохо начал сезон, но мы все можем изменить", — сказал Луис в интервью BT Sport.
"Арсенал" после 21-го сыгранного матча набрал 27 очков и занимает 10-е место. В активе "Манчестер Юнайтед" 31 очко и 5-я позиция.
Sport24
Давид Луис: Артета был великим игроком и является отличным тренером
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