Алдервейрелд: я мог бы заработать больше денег в другом клубе, но выбрал преданность "Тоттенхэму"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал, почему он решил подписать новый договор со «шпорами».Контракт игрока теперь рассчитан до лета 2023 года."Рома" мне предлагала хорошие условия, показав таким образом, что всерьез заинтересована в моих услугах. Я мог бы заработать больше денег в другом клубе, но выбрал преданность к "Тоттенхэму"."Я разговаривал с женой, мы ждем второго ребенка. Спросил у нее: "Что ты хочешь?" Она сказала, что ей нравится в Лондоне, но решение было все равно за мной. Чем больше я думал о возможном отъезде, тем больше понимал, что хочу остаться. Я всегда был счастлив в "Тоттенхэме". Я чувствовал, что здесь во мне нуждаются, и у нас отличные отношения с болельщиками.Последний фактор — приход Моуринью. У нас прекрасные отношения с ним с самого первого дня. Все это в совокупности привело меня к тому, что нужно оставаться", — цитирует бельгийца The Telegraph.