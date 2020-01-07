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Зане может вернуться на поле к манчестерскому дерби в конце января

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о сроках возвращения на поле вингера команды Лероя Зане.

"Думаю, Зане близок к возвращению. Мы разговаривали с ним несколько дней назад, и он сказал, что уже начал тренироваться индивидуально с мячом. Его дела идут просто отлично, его колено выглядит очень хорошо, поэтому я не думаю, что мы будет ждать очень долго, прежде чем он приступит к тренировкам в общей группе. Мне кажется, что он вернётся в течение следующих нескольких недель", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Следующее манчестерское дерби состоится сегодня, 7 января, на стадионе "Олд Траффорд" в рамках ответного полуфинала Кубка английской лиги.

В прошлом сезоне Лерой Зане принял участие в 31 матче. Футболист забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее стало известно, что Зане отказывается продлевать контракт с английским клубом. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с "Манчестер Сити" действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.

"Чемпионат"


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Теги: Манчестер Сити Зане АПЛ
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