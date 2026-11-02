Представитель Батракова отреагировал на слухи о приезде скаутов "Ливерпуля"

"Ливерпуль" приедет смотреть на матч со "Штутгартом"? Это только разговоры и какие-то слухи. Пока они под собой ничего не имеют", - сказал Кузьмичев.
NTV Spor ранее сообщал, что представители английского клуба намерены посетить матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Штутгартом", который пройдет 3 ноября в Турции. По данным источника, целью визита является оценка игры атакующего полузащитника сборной России Алексея Батракова.
21-летний российский полузащитник присоединился к "Галатасараю" летом этого года. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за турецкий клуб в различных турнирах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.
Источник: ТАСС