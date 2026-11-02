Представитель Батракова отреагировал на слухи о приезде скаутов "Ливерпуля"

Владимир Кузьмичев, представляющий полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова, прокомментировал информацию о возможном приезде скаутов "Ливерпуля" на игру российского футболиста.

Фото: ФК "Галатасарай"

"Ливерпуль" приедет смотреть на матч со "Штутгартом"? Это только разговоры и какие-то слухи. Пока они под собой ничего не имеют", - сказал Кузьмичев.