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Представитель Батракова отреагировал на слухи о приезде скаутов "Ливерпуля"

Владимир Кузьмичев, представляющий полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова, прокомментировал информацию о возможном приезде скаутов "Ливерпуля" на игру российского футболиста.
Фото: ФК "Галатасарай"
"Никаких контактов с другими клубами не идет. Сезон, как вы видите, складывается удачно, считаю, что адаптация прошла. Он стал основным игроком, надеюсь, что в ближайшее время станет лидером.

"Ливерпуль" приедет смотреть на матч со "Штутгартом"? Это только разговоры и какие-то слухи. Пока они под собой ничего не имеют", - сказал Кузьмичев.

NTV Spor ранее сообщал, что представители английского клуба намерены посетить матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Штутгартом", который пройдет 3 ноября в Турции. По данным источника, целью визита является оценка игры атакующего полузащитника сборной России Алексея Батракова.

21-летний российский полузащитник присоединился к "Галатасараю" летом этого года. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за турецкий клуб в различных турнирах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.

Источник: ТАСС

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