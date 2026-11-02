Адиев поделился прогнозом на заключительный матч 13 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит»

- Вендел, судя по всему, вновь выйдет лишь на замену, но пораньше – пока только набирает форму. А вот Соболев, если оправился после болезни, появится с первых минут. Аугусто, хоть и забивал в его отсутствие, значительно уступает.
«Крылья» бывают разные, очень много сочетаний меняется по ходу игры. Дома выглядят довольно-таки неплохо. В классе игроков сомнений нет, крепкий коллектив сейчас подобрался. Но все-таки мастерство гостей должно дать результат. Я не большой дока по части прогнозов. Но, думаю, «Зенит» после этого тура сохранит лидерство, победив 2:1.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.infо