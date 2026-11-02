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Крылья Советов
18:00
ЗенитНе начат

Адиев поделился прогнозом на заключительный матч 13 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит»

Российский тренер Магомед Адиев, еще недавно возглавлявший «Крылья Советов», дал Rusfootball.infо прогноз на заключительный матч 13-го тура РПЛ «КС» - «Зенит».
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Вендел, судя по всему, вновь выйдет лишь на замену, но пораньше – пока только набирает форму. А вот Соболев, если оправился после болезни, появится с первых минут. Аугусто, хоть и забивал в его отсутствие, значительно уступает.

«Крылья» бывают разные, очень много сочетаний меняется по ходу игры. Дома выглядят довольно-таки неплохо. В классе игроков сомнений нет, крепкий коллектив сейчас подобрался. Но все-таки мастерство гостей должно дать результат. Я не большой дока по части прогнозов. Но, думаю, «Зенит» после этого тура сохранит лидерство, победив 2:1.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.infо

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