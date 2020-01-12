Состав "Норвича" пополнил футболист сборной Словакии Дуда

"Норвич Сити" арендовал у "Герты" полузащитника сборной Словакии Ондрея Дуду. За клуб АПЛ 25-летний футболист будет выступать до конца сезона-2019/20.Дуда перешел в "Герту" из польской "Легии" в 2016 году. В составе немецкой команды хавбек провел 70 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал девять голевых передач.В составе национальной команды Дуда провел 36 матчей и забил пять мячей, был участником чемпионата Европы — 2016.