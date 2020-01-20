Ван Перси прокомментировал травму Рэшфорда

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси рассказал, что сталкивался с травмой, из-за которой нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд выбыл из строя.
Фото: manutd8.com
Ранее сообщалось, что английский футболист из-за повреждения спины пропустит 2-3 месяца.

"У меня была похожая травма. Это из-за перенапряжения. На восстановление ушло 4 месяца. После восстановления это место навсегда остается самым слабым. Даже сейчас, когда завершил карьеру, я немного чувствую боль. Ему нужно быть осторожным", - цитирует голландца Manchester Evening News.

В этом сезоне Рэшфорд провел 22 матча в АПЛ и забил 14 голов, отдав при этом 5 результативных передач.


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Теги: Ван Перси Манчестер Юнайтед АПЛ
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