Ван Перси прокомментировал травму Рэшфорда

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси рассказал, что сталкивался с травмой, из-за которой нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд выбыл из строя.

Фото: manutd8.com

Ранее сообщалось, что английский футболист из-за повреждения спины пропустит 2-3 месяца.



"У меня была похожая травма. Это из-за перенапряжения. На восстановление ушло 4 месяца. После восстановления это место навсегда остается самым слабым. Даже сейчас, когда завершил карьеру, я немного чувствую боль. Ему нужно быть осторожным", - цитирует голландца Manchester Evening News.



В этом сезоне Рэшфорд провел 22 матча в АПЛ и забил 14 голов, отдав при этом 5 результативных передач.