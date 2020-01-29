"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Бруну Фернандеша

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш стал игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Фото: globallookpress.com

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист подпишет с "МЮ" пятилетний контракт с зарплатой около 6 миллионов евро в год. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 55 миллионов евро. Также в соглашении будут прописаны бонусы, которые могут достичь 25 миллионов евро.



В этом сезоне Фернандеш провел за "Спортинг" 28 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.