Как сообщает Tuttosport, президент мадридского клуба Флорентино Перес провел встречу с главным тренером Зинедином Зиданом и убедил того отказаться от идеи приглашения 26-летнего француза. Ранее сообщалось, что Зидан считал Погба главной трансферной целью "Реала" ближайшим летом.
Решение Переса не подписывать Погба обосновывается тем, что хавбек по-прежнему не может восстановиться после травмы.
В нынешнем сезоне Погба провел 8 матчей и отдал две результативные передачи.
Трансфер Погба в "Реал" не состоится
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдет в "Реал".
Фото: talksport.com
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