Лэмпард недовлен Кепой и просит руководство купить другого голкипера

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард обратился к руководителям клуба с просьбой приобрести летом нового голкипера, который, по его мнению, должен сменить в воротах Кепу Аррисабалагу.

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По информации COPE, Лэмпард недоволен игрой Кепы и может не выпустить его на поле в оставшихся матчах сезона. Лэмпард рассчитывает, что руководство прислушается к его словам.



Во вчерашнем матче АПЛ с "Лестером" ворота "синих" защищал Вилли Кабальеро.



В нынешнем сезоне АПЛ на счету Кепы, являющегося самым дорогим голкипером мира - 80 миллионов евро заплатил за него "Челси" в 2018 году, 24 матча и 32 пропущенных мяча.