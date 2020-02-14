"МЮ" летом снизит цену на Погба

Как сообщает The Guardian, руководство "Манчестер Юнайтед" хочет расстаться с полузащитником Полем Погба.



Фото: © Darren Staples

Как сообщает The Guardian, руководство "Манчестер Юнайтед" хочет расстаться с полузащитником Полем Погба.



Отмечается, что "МЮ" готов снизить цену на 26-летнего футболиста, чтобы найти покупателя. Трансфер может составить порядка 100 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы "Ювентус" и мадридский "Реал".



В нынешнем сезоне провел семь матчей и отдал две голевые передачи.



Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год.