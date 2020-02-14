Как сообщает The Guardian, руководство "Манчестер Юнайтед" хочет расстаться с полузащитником Полем Погба.
Отмечается, что "МЮ" готов снизить цену на 26-летнего футболиста, чтобы найти покупателя. Трансфер может составить порядка 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы "Ювентус" и мадридский "Реал".
В нынешнем сезоне провел семь матчей и отдал две голевые передачи.
Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год.
"МЮ" летом снизит цену на Погба
Как сообщает The Guardian, руководство "Манчестер Юнайтед" хочет расстаться с полузащитником Полем Погба.
Фото: © Darren Staples
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