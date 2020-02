VARвары в Лондоне: «Манчестер Юнайтед» в третий раз обыграл «Челси», но в центре внимания был арбитр

Усреднённые позиции игроков. Слева - "Челси", справа - "Манчестер Юнайтед"

Тепловая карта команд. Слева - "Челси", справа - "Манчестер Юнайтед"

Chelsea getting kicked in the balls by VAR #CHEMUN pic.twitter.com/4RVqQXkkDt