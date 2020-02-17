VARвары в Лондоне: «Манчестер Юнайтед» в третий раз обыграл «Челси», но в центре внимания был арбитр

«Манчестер Юнайтед» одержал важную победу в матче с «Челси» в Лондоне. Благодаря этому успеху, «красные дьяволы» вновь вернулись в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов.

SkySports

Усреднённые позиции игроков. Слева - "Челси", справа - "Манчестер Юнайтед"

Тепловая карта команд. Слева - "Челси", справа - "Манчестер Юнайтед"

Chelsea getting kicked in the balls by VAR #CHEMUN pic.twitter.com/4RVqQXkkDt — Cloats (@CloatsMusic) February 17, 2020

Все спорные эпизоды в одной картинке

В последние дни в Англии активно обсуждали ситуацию с наказанием «Манчестер Сити». Неминуемое (по всей видимости) отстранение «горожан» от еврокубков на два года подарило дополнительный шанс английским клубам, отпустившим «Ливерпуль», «Сити» и «Лестер» в турнирной таблице. Теперь, по всей видимости, пятая строчка в турнирной таблице превращается в «лигочемпионскую». А претендентов на нее там порядка пяти!Среди них — «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» после серии неудач в АПЛ откатились в середину турнирной таблицы, став аутсайдером в гонке за четвертое место. Но теперь, учитывая ситуацию с «Манчестер Сити», соседи «горожан» вновь могут смотреть в будущее с оптимизмом.Впрочем, то же самое касалось и «Челси». Лондонцы в последнее время тоже не блистали в АПЛ. В итоге они лишились гандикапа перед преследователями, а в преддверии матча с «МЮ» и вовсе оказались на расстоянии одного очка от «Тоттенхэма». Поэтому не исключено, что «Челси» в итоге тоже выиграет от бана «Манчестер Сити».«Манчестер Юнайтед» и «Челси» в последнее время не радовали своих поклонников. Оба клуба выдали серии из трех матчей без побед. «Челси» за это время умудрился проиграть «Ньюкаслу», а «МЮ» — уступить «Бёрнли» и «Ливерпулю».Учитывая последние результаты команд, можно было рассчитывать на яркую борьбу команд, которым есть что доказывать. На деле получилось же несколько иначе. Да, эмоций на поле хватало, только вот всё происходящее больше напоминало игру-стратегию, в которой соперники обдумывали каждый шаг.Тренерский штаб «МЮ» явно с большим почтением отнёсся к сопернику. Гости выстроили контратакующую модель с расчётом на креативность Бруну Фернандеша и Антони Марсьяля, а также на скорость Дэниэля Джеймса. По сути, только эти трое были максимально заточены на атаку. Всем остальным игрокам «МЮ» приходилось по полной «впахивать» в обороне.«Челси» сыграл в более смелый и атакующий футбол. Хозяева использовали расстановку 4-3-3 с упором на фланговую игру. Но план Фрэнка Лэмпарда был нарушен уже в начале матча: на 12-й минуте Н’Голо Канте получил травму и уступил место на поле Мэйсону Маунту. «Челси» лишился одного из самых старательных и универсальных игроков, которого в итоге заменил очень яркий, но пока ещё сыроватый хавбек. Сложно сказать, насколько всё это повлияло на игру «Челси», но у хозяев не слишком ладилось.Первые 25-30 минут «Манчестер Юнайтед» провёл без каких-либо попыток обострения игры и риска. Но «Челси» такой пассивностью соперника не воспользовался. Запомнился лишь удар Риса Джеймса, после которого мяч миновал дальнюю штангу ворот «МЮ». «Челси» упрямо шёл вперёд, только вот в атаке у хозяев мало что получалось. А стоило только лондонцам придумать что-то толковое в атаке, как всё старание на нет сводил Мишу Батшуайи. Именно бельгиец запорол лучший шанс «Челси» в первом тайме, пробив с убойной позиции рядом со штангой.А в концовке первого тайма гости наказали соперника. Аарон Ван-Биссака совершил редкую вылазку на чужую половину поля, финтами раскачал Виллиана, а дальше сделал мягкий навес на линию штрафной. Кристенсен не сумел сдержать Марсьяля, который изящным ударом головой отправил мяч в дальний угол. Примечательно, что минутами ранее француз в борьбе с датчанином разбил сопернику нос. Возможно, именно кровотечение, которое ранее останавливали врачи, не позволило игроку «Челси» остановить эту атаку.Еще раз «МЮ» использовал свой шанс в середине второго тайма. Теперь уже Гарри Магуайер после углового головой отправил мяч в цель. По большому счёту, больше у гостей моментов и не было. Разве что в концовке Одион Игало не реализовал выход один на один, да Бруну Фернандеш после штрафного угодил в штангу. В остальном «МЮ» играл на разрушение и справился со своей задачей.Учитывая серьёзные кадровые потери «Юнайтед», вряд ли стоило ждать яркой игры гостей в атаке. Без Погба и, ещё важнее, Рэшфорда, атака «красных дьяволов» осиротела. В такой ситуации норвежский наставник «МЮ» сделал ставку на игру от соперника. Учитывая довольно активные и мощные фланги, именно там была сосредоточена игра «Юнайтед» на разрушение. Ван-Биссака провёл очередной феноменальный матч. В его активе — 1 отбор, 2 перехвата, 4 выноса и 3 заблокированных удара. Аналогичная статистика и у Брэндона Уильямса, который гораздо чаще бегал вперёд, чем Ван-Биссака, но зато получал подстраховку от Люка Шоу, сыгравшего левым центральным защитником.В центре поля «Челси» освобождал пространство, что открывало дополнительные возможности для Фернандеша и Фреда. К тому же, Жоржиньо пришлось гораздо сложнее, чем обычно, ведь ему приходилось приглядывать за Фернандешем, который располагался гораздо выше, чем в дебютном матче АПЛ с «Вулверхэмптоном».Крайние защитники «МЮ» практически не оставляли зон для соперника. В итоге «Челси» не удавалось отыскать пространство для смещения в центр с флангов. А навесы в штрафную на Батшуайи были совершенно бесперспективным вариантом, учитывая уверенную игру Магуайера (5 перехватов и 9 выносов). Пожалуй, лишь с выходом Оливье Жиру у хозяев начало что-то получаться впереди, но спасти матч им так и не удалось. Остаётся лишь удивляться, почему Лэмпард так не доверяет французу, сыгравшему гораздо острее и эффективнее, чем Батшуайи.В социальных сетях болельщики «Челси» не боятся использовать крепкие выражения по отношению к арбитру Энтони Тейлору. Нечасто можно увидеть, как в одном матче отменяются два гола одной команды после использования VAR.Впрочем, вряд ли Тейлор заслуживает такой реакции. В эпизоде с голом Жиру всё итак ясно: в Англии линиями чётко расчерчивают офсайд, он в том эпизоде был. Можно долго говорить о том, что миллиметры не должны отменять гол, но правила есть правила.Да и в случае с первым голом Курта Зума после углового нарушение действительно было. Аспиликуэта подталкивал в спину оппонента, что является более чем достаточной причиной для отмены гола.Гораздо больше вопросов вызывает эпизод, случившийся на 20-й минуте матча, когда Магуайер, падая, выставил ногу и попал в пах Батшуайи. В куда менее очевидном эпизоде ранее был удалён форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Впрочем, по всей видимости, судья посчитал, что умысла в такой игре англичанина не было, что, опять же, сомнительно. Сам Маугуайер после матча объяснил, что выставил ногу инстинктивно, опасаясь, что на него всей массой упадёт Батшуайи. В общем, эпизод сложный, на усмотрение судьи. Но, конечно, фанатов «Челси» такие аргументы не устроят. Они будут и дальше говорить о двух отменённых голах и непоказанной красной карточке Магуайеру.Оставив разговоры о судействе фанатам, лучше подумать, почему в нынешнем сезоне «МЮ» остаётся неприступным для «Челси». Команды встретились уже в третий раз с учётом матча Кубка английской лиги, но пока статистика для лондонцев удручающая — три поражения с общим счётом 1:8. Лэмпарду здесь действительно есть о чём задуматься.Марсьяль, 45, Магуайр, 66.Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 46), Джеймс, Педро, Жоржиньо, Виллиан, Ковачич, Канте (Маунт, 13), Батшуайи (Жиру, 68).Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Байи, Уильямс, Матич, Фред, Бруну Фернандеш (Далот, 90+2), Джеймс (Перейра, 80), Марсьяль (Игало, 90+1).Виллиан, 35, Фред, 59, Зума, 59, Педро, 63, Уильямс, 76, Уан-Биссака, 79.