Галлас рассказал о совместной игре с Аршавиным и Павлюченко

Экс-защитник лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас вспомнил о совместной игре с российскими нападающими Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко.

Источник: УЕФА