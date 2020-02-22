- Андрей Аршавин, как по мне, был очень хорошим и талантливым футболистом. До того, как он пришел в "Арсенал", я видел, как он играл в России, и это было невероятно. Но когда он перешел в "Арсенал", он не смог сохранить прежний уровень игры. Как мы знаем, если ты талантлив, то ты должен поддерживать это. С Павлюченко я поиграл в "Тоттенхэме", он — очень крутой парень. Он не говорит, а делает, настоящий профессионал. Было очень хорошо с ним играть и видеть, как действовала тогда наша атака вместе с ним, - цитирует француза Sport24.
42-летний Галлас выступал вместе с Аршавиным в "Арсенале" с 2009 по 2010 год. Сам российский футболист пробыл на Туманном Альбионе до 2013 года. С Павлюченко Галлас выступал в "Тоттенхэме" с 2010 по 2012 год.
Галлас рассказал о совместной игре с Аршавиным и Павлюченко
Экс-защитник лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас вспомнил о совместной игре с российскими нападающими Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко.
Источник: УЕФА
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