"Рома" хочет выкупить трансферы Смоллинга и Мхитаряна

Главный тренер римлян Пауло Фонеска заявил, что руководство клуба планирует заключить полноценные соглашения с Крисом Смоллингом и Генрихом Мхитаряном.

Фото: ФК "Рома"

"Крис — великолепный парень и определённо профессионал своего дела. Он быстро приспособился к футболу в итальянском чемпионате, и все в клубе его любят. Я бы хотел, чтобы он остался. Мы общаемся на эту тему. Я не знаю о ситуации с "Манчестер Юнайтед", но Крис очень важен для нас.



Что касается Мхитаряна, то в ходе сезона он получал травмы, но он возвращается и показывает свой уровень. Посмотрим, что произойдёт. Он отлично ведёт себя на поле, принимая смелые решения, и я бы также хотел сохранить Генриха в нашей команде", — цитирует Фонсеку - Sky Sports.



Смоллинг и Мхитарян перешли в римский клуб летом прошлого года, закючив арендные соглашения до конца сезона.



В Серии А 2019/2020 Смоллинг провел за "Рому" 20 матчей и забил два мяча, а Мхитарян принял участие в 12-ти играх, забил 5 голов и отдал две результативные передачи.



"Рома" идёт на пятом месте и ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.