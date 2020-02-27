Де Хеа может летом уйти из "Манчестер Юнайтед"

Испанский голкипер "МЮ" Давид Де Хеа может покинуть команду уж ближайшим летом.

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По информации Goal, руководство манкунианцев может продать голкипера, чтобы иметь больше средств на летние трансферы.



Нынешнее соглашение 29-летнего вратаря и "МЮ" рассчитано до 2023-го года. Зарплата де Хеа в "Ман Юнайтед" равна 23 миллионам евро в год. Это самые большие цифры в английской Премьер-лиги.



Интерес к Давиду де Хеа проявляли "Ювентус" и "ПСЖ". Возможным сменщиком голкипера в "МЮ" может стать Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед"



Де Хеа может остаться в клубе в случае, если команду покинет Поль Погба, которым интересуется "Ювентус".



В этом сезоне на счету Давида де Хеа 30 матчей во всех турнирах за "МЮ".