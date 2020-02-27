По информации Goal, руководство манкунианцев может продать голкипера, чтобы иметь больше средств на летние трансферы.
Нынешнее соглашение 29-летнего вратаря и "МЮ" рассчитано до 2023-го года. Зарплата де Хеа в "Ман Юнайтед" равна 23 миллионам евро в год. Это самые большие цифры в английской Премьер-лиги.
Интерес к Давиду де Хеа проявляли "Ювентус" и "ПСЖ". Возможным сменщиком голкипера в "МЮ" может стать Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед"
Де Хеа может остаться в клубе в случае, если команду покинет Поль Погба, которым интересуется "Ювентус".
В этом сезоне на счету Давида де Хеа 30 матчей во всех турнирах за "МЮ".
Де Хеа может летом уйти из "Манчестер Юнайтед"
Испанский голкипер "МЮ" Давид Де Хеа может покинуть команду уж ближайшим летом.
Фото: Getty Images
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