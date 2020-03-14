Анчелотти: в данный момент футбол не имеет никакого значения

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса и отменой матчей Английской Премьер-лиги.

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"Игроки "Эвертона" не уходят на карантин, но определённые меры предосторожности, естественно, имеются. Особенно после того, как у одного из игроков поднялась температура. К счастью, сейчас с ним все в порядке.



Решение о паузе в АПЛ? Это правильное решение. Продолжать далее нельзя, ведь здоровье всегда должно стоять на первом месте.



Сейчас идут разговоры и споры о том, как будут подводить результаты чемпионата, если он не возобновится. Честно говоря, меня это абсолютно не интересует. В данный момент футбол не имеет никакого значения. Меня даже раздражает, когда заходит о нём речь, ведь в это время на наших глазах разворачивается трагедия. Это пандемия. С такой ситуацией никто из нас не сталкивался.



Я слышал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Кажется, он пока не осознает масштаб бедствия", - цитирует Анчелотти La Gazzetta Dello Sport.



Ранее стало известно, что клубы Английской премьер-лиги могут отказаться от возобновления сезона после его приостановки из-за пандемии коронавируса.