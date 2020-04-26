Давид де Хеа: надеюсь, что смогу играть за "МЮ" ещё очень много лет

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа рассказал, что планирует надолго задержаться в английском клубе.

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"Быть частью этого клуба удивительно. Почти 10 лет, которые похожи на сон. Здорово выступать в составе этой команды! Надеюсь, смогу играть за "Манчестер Юнайтед" ещё очень много лет.



Думаю, сейчас "Манчестер Юнайтед" значительно улучшился. Команда в хорошей форме. Очень жаль, что сезон пришлось прервать, у нас был удачный момент. Думаю, после возобновления сезона мы себя проявим", — цитирует де Хеа Daily Mail.



Давид де Хеа выступает за "МЮ" с 2011-го года, перейдя из мадридского "Атлетико" за 25 миллионов евро.



Действующий контракт 29-летнего голкипера с "красными дьяволами" рассчитан до 2023-го года, с возможностью продления еще на один сезон. Trasnfermarkt оценивает де Хеа в 40 миллионов евро.



В нынешнем сезоне на счету Давида де Хеа 33 пропущенных мяча в 32-х матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. В 10-ти встречах испанец оставил свои ворота в неприкосновенности.