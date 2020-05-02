Де Брейне не исключил, что может покинуть "Сити" из-за еврокубкового бана

Хавбек горожан не планирует дожидаться, когда закончится дисквалификация английского клуба.

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Напомним, что ранее УЕФА отстранил "Сити" от выступления в еврокубках на два года. Причиной этому стало нарушение правил финансового fair-play.



Однако у английского клуба есть шанс избежать наказания, если CAS удовлетворит апелляцию "Сити".



- Я просто жду. В клубе нам сказали, что они почти на 100% уверены, что они выиграют апелляцию. Два года без еврокубков — это долго. В случае года я бы еще посмотрел.



Повлияют ли планы Гвардиолы на мое будущее? Не особенно, - приводит слова де Брейне HLN.