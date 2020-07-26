"Красные дьяволы" готовы заплатить за колумбийца 25 миллионов евро. Отмечется, что клуб из Манчестера является оптимальным вариантом для Хамеса.
Ранее сообщалось, что Родригес дал понять руководству "сливочных", что намерен покинуть клуб. Соглашение истекает через год. "Атлетико" предлагал "Реалу" 45-50 млн, но "сливочные" не захотели расставаться с Родригесом.
Также интерес к колумбийцу проявляют другие клубы АПЛ. Среди них "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Арсенал".
Источник: Daily Express
Хамес Родригес может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в АПЛ.
Фото: Global Look Press
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