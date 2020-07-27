Хаверц может продолжить карьеру в "Челси"

"Челси" заинтересован в услугах полузащитника "Байера" Кая Хаверца.



Как сообщает The Guardian, лондонский клуб уже начал переговоры с леверкузенцами о трансфере 21-летнего футболиста.



Ранее сообщалось, что "Челси" договорился с Хаверцом о пятилетнем контракте.



В минувшем сезоне чемпионата Германии футболист провел 30 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.