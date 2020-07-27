"Челси" заинтересован в услугах полузащитника "Байера" Кая Хаверца.
Как сообщает The Guardian, лондонский клуб уже начал переговоры с леверкузенцами о трансфере 21-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что "Челси" договорился с Хаверцом о пятилетнем контракте.
В минувшем сезоне чемпионата Германии футболист провел 30 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
Хаверц может продолжить карьеру в "Челси"
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